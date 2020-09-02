Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
2 сентября 2020 г. 01:00
Общество
Текст: Артем Локалов

"Куда я без земли?.."

Старейшего жителя снесенной московской деревни выселят последним
В московской деревне Терехово сносят последние три дома. Старейший житель деревни - 86-летний Николай Богачев - рассказывает о своей Родине, которую его заставляют покинуть.
Николай Богачев с родными возле своего дома в московской деревне Терехово. Фото: Артем Локалов
Николай Богачев с родными возле своего дома в московской деревне Терехово. Фото: Артем Локалов

- Да, фамилия-то у нас богатая. Только вот все богатство забирают, - грустно улыбается, встречая на крыльце дома, Николай Федорович.

Он только что закончил уборку - подметал на крыльце. Вспоминалась Дарья из распутинского "Прощания с Матерой", которая мыла пол в родной избе незадолго до затопления деревни из-за строительства водохранилища.

Николай Федорович свой дом построил сам - в 1960-м, вскоре после возвращения из армии. После свадьбы места в старом отцовском доме всем не хватало, надо было расширяться.

- Ну, вот я за два года и поставил этот дом. Потом, правда, еще лет десять за материал расплачивался, - рассказывает Николай Федорович.

Фото: Артем Локалов
Москва. Терехово. Слезы. Как закончилась история столичной деревни

Дом, который стоит уже 60 лет, смотрится браво. В 1980-х его разделили на две половины, вторая досталась сестре Николая Федоровича. Правда, все это время они жили одной дружной семьей. И конечно, остались бы на родной земле. Но от Терехова почти ничего не осталось. Ясно, что эту территорию все равно зачистят. От своих же.

- Мой отец получил землю под стройку дома на этом месте во время коллективизации - за то, что отвел в колхоз корову, лошадь и сам со всей семьей в колхоз вступил, - объясняет Николай Богачев. Говорит, что в архиве нашли все документы, подтверждающие это.

Отец Николая Федоровича воевал на Советско-финской и вернулся в Терехово с "той войны незнаменитой", что удалось немногим. Вскоре началась Великая Отечественная - и Богачев-старший прошагал до Кенигсберга:

- Вернулся весь израненный. Пока он воевал, я, семилетний, с матерью в колхозе работал. Здесь же, в Терехове. Коров пас и свиней. На этой самой земле, с которой меня теперь сгоняют. Так за что мой отец воевал, скажите? За что я работал здесь, ставил свой дом?..

Нет ответов на эти вопросы. Повисают в тишине одной из последних московских деревень. Деда вышли слушать внуки, а правнуки посапывают у них на плече. Под землей в Терехово уже тянут метро. Скоро здесь построят транспортно-пересадочный узел - под это официально и изымают земли у тереховчан-москвичей.

Фото: Константин Шорин
В тульской глуши спасают храм с архангелом, как в Петербурге на Дворцовой

Про расселение этой деревни говорили с 1980-х. Кто-то уехал, получив компенсацию в 1990-х. Николаю Богачеву тогда предоставили трехкомнатную квартиру в Митино. Обещали в соседнем Крылатском, но обманули. Тогда же, в 1998-м, забрали документы на дом (их пришлось восстанавливать), но из-за кризиса не заплатили положенную, помимо квартиры, денежную компенсацию за землю, на которую можно было бы построить домик где-то в другом месте.

Нынешние чиновники, услышав от Николая Федоровича про компенсацию за землю, усмехнулись: "Верить никому нельзя". На вопрос "и вам тоже?" уже не сказали ничего.

Николай Богачев на крыльце своего дома. / Артем Локалов

Районный суд постановил, что Николаю Богачеву компенсация не полагается, он пошел с апелляцией в Мосгорсуд и сейчас ждет решения.

Фото: instagram.com/nowandthenrussia/
20-летний студент сравнивает прошлую и нынешнюю Россию в Instagram - у него 12 тысяч подписчиков

Люди, которые приходили сообщать о выселении (оно запланировано на 3 сентября), пожали плечами: "Суд? А смысл? Как скажем - так и будет".

Сестра Николая Федоровича Валентина Гусева за свою половину получила двухкомнатную квартиру и 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за землю. Ее брат - ничего.

- Но куда я без земли? Родную - забирают. Купить где-то еще - не на что, - говорит Николай Федорович.

И держится за крыльцо, которое сам ладил больше чем полвека назад.

Темы дня:
#Россия
#Москва
В Москве отреставрировали старинную вывеску с позолоченными буквами
07.08.2020 История

Дали фарфору

На фасаде дома по Мясницкой улице теперь можно увидеть надпись "Т-во М.С. Кузнецова". На буквах даже сохранились фрагменты сусального золота, которым они покрыты

Николай Синицын создал в послевоенных Сокольниках сообщество талантливых художников
09.07.2020 История

Сокольники. Эпоха Возрождения

Восемьдесят лет назад Сокольники напоминали деревню. Как легенды звучат рассказы о строительстве метро, когда на месте срытых кладбищ мальчишки находили старинные монеты, пуговицы, черепа и кости. А послевоенные уркаганы-уголовники могли безо всякого повода ударить бритвой по глазам

Москва. Терехово. Слезы. Как закончилась история столичной деревни
08.07.2020 Новости

Москва. Терехово. Слезы

Терехово - одна из последних московских деревень. Ей больше четырех веков. Она устояла даже после разграбления французами в 1812-м. История Терехово закончилась в 2020-м. В течении года мы следили за судьбой деревни и его жителей, которые пытались отстоять свою Родину

#журнал Родина