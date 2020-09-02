Двадцать восьмого августа на 46-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания депутаты большинством голосов поддержали ходатайство о присвоении Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Ранее это предложение было поддержано правительством Алтайского края. Теперь утвержденное двумя ветвями региональной власти ходатайство будет направлено в Российскую академию наук и президенту РФ для окончательного решения.

Напомним, что накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1 марта 2020 года президент подписал закон об учреждении нового почетного звания - "Город трудовой доблести". Согласно закону, на это звание могут претендовать города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Процедура присвоения звания "Город трудовой доблести" предусматривает несколько этапов. Органы местного само-управления готовят соответствующее предложение, подкрепленное необходимыми документами, и вносят их в законодательный и высший исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации. Затем две ветви региональной власти рассматривают это предложение и принимают решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести". Затем заявку изучают в Российской академии наук, и только потом она поступает на рассмотрение президента.

Администрация города Барнаула направила соответствующие предложения в правительство Алтайского края и в Алтайское краевое Законодательное собрание. Правительство региона еще 19 августа приняло решение - поддержать ходатайство. А депутаты обсудили этот вопрос на первой после летних каникул сессии. Кроме того, данную инициативу поддержали общественные организации, Барнаульский городской Совет ветеранов, а также горожане, которые проголосовали за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Голосование состоялось 1 июля 2020 года, и 182 456 барнаульцев - 99,6 процента от общего числа принявших в нем участие - отдали свои голоса за то, чтобы родной город носил такое звание.

- Администрация города вместе с ходатайством направила большой пакет архивных документов, которые подтверждают: все три критерия, необходимые для присвоения почетного статуса, выполнены, - отметил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. - Это наличие государственных наград, присвоенных предприятиям города за вклад в Победу, награждение работников предприятий за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей Барнаула. Всего около трехсот листов архивных документов, которые рассказывают о самоотверженном труде барнаульцев, о том, как горожане отдавали последнее, чтобы помочь фронту, как принимали эвакуированных.

Алтайский край во время Великой Отечественной войны стал одним из основных районов эвакуации населения и размещения эвакуированных предприятий. Барнаул принял четырнадцать крупных промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Подольска, Луганска, Харькова, а также два вуза, два театра и несколько военных госпиталей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк: Для барнаульцев очень важно, чтобы наш город был признан "Городом трудовой доблести". Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

Вместе с оборудованием эвакуированных предприятий в город приезжали и специалисты, их нужно было расселить, поэтому в авральном режиме строили не только заводы, но и новые дома. Барнаульцы вставали к станкам, привезенным из других городов, работать приходилось даже под открытым небом, пока строители возводили корпуса новых заводов.

Такой героический труд отмечен многочисленными наградами. Так, орден Ленина был присвоен станкостроительному заводу № 17, тресту "Стройгаз" и заводу № 77 (ныне - АО "Барнаултрансмаш"). "Барнаултрансмаш" также 21 раз был отмечен переходящими красными знаменами. Переходящими знаменами и орденом Трудового Красного Знамени награжден и Барнаульский вагоноремонтный завод, знаменами был отмечен и меланжевый комбинат. Руководители и работники предприятий удостоены ряда трудовых и боевых наград.

В ходе обсуждения депутаты обратили особое внимание на то, какая большая и кропотливая работа была проведена администрацией города при подготовке ходатайства. Собраны архивные документы, в том числе и те, которые не были в общем доступе, что позволило научно обосновать предложение о присвоении Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Парламентарии уверены, что получение такого почетного статуса имеет колоссальное морально-нравственное значение. Это знак уважения к истории нашей страны, истории Алтайского края и Барнаула и к нашим потомкам. И хорошо, что городская администрация сначала посоветовалась с жителями и провела голосование о присвоении почетного звания.

- Действительно, это судьбоносное решение, которое очень важно для барнаульцев, - подчеркнул глава города Барнаула Вячеслав Франк, выступая на сессии АКЗС. - Нам еще предстоит пройти несколько этапов - получить положительное заключение в Российской академии наук и решение президента страны. Но мы уверены, что Барнаул достоин носить почетное звание "Город трудовой доблести".

Также глава города сообщил депутатам, что в ближайшее время будет восстановлена памятная надпись: "Барнаул - орденоносный", которая долгие годы украшала одно из зданий города, но по техническим причинам из-за ветхости кровли была демонтирована. В год 40-летия присвоения Барнаулу ордена Октябрьской революции, которым город был награжден в том числе и за проявленный трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, восстановление этой надписи было бы символично.

Вячеслав Франк заверил народных избранников, что надпись "Барнаул - орденоносный" обязательно снова украсит город. "Решение об этом уже принято. Будет подготовлен эскиз, и с учетом мнения жителей краевой столицы определено место, где расположат буквы", - отметил он.

- Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться присвоения высокого статуса "Город трудовой доблести" столице Алтайского края, - сказал в заключение обсуждения председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. - Подключить к решению этого вопроса не только депутатов регионального парламента, но и тех, кто представляет регион на федеральном уровне. Если решение о присвоении почетного звания будет принято, за этим последуют восстановление и установка новых обелисков, памятных знаков. И возвращение памятной надписи "Барнаул - орденоносный" будет одним из этих мероприятий.

Кстати

Барнаул за годы Великой Отечественной войны стал крупным индустриальным центром не только Алтайского края, но и Сибири в целом. Объем промышленной продукции с 1941-го по 1944 год увеличился в 49 раз. К 1944 году здесь насчитывалось 76 промышленных предприятий и артелей. Они изготавливали для фронта патроны, дизельные двигатели, снарядные гильзы, ручные гранаты, корпуса артиллерийских снарядов, горючие смеси, ткань для военной формы.

За годы войны население Барнаула увеличилось почти на 25 процентов: если в начале 1941 года в городе проживало 160 тысяч человек, то к 1945 году - более 200 тысяч.

Заводы получили ордена

Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

В годы войны барнаульцы сделали все возможное для Победы. Администрация города подготовила большой пакет архивных документов - три сотни листов, которые подтверждают, что все критерии, необходимые для присвоения почетного статуса, выполнены. Среди них - грамота о награждении завода № 17 (Барнаульский станкостроительный завод) орденом Ленина (на снимке). В годы войны героический труд барнаульцев был отмечен многочисленными наградами.