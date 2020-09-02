Новости

Братья Руссо хотят снять Криса Эванса в продолжении "Тайлера Рейка" 17:29
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09

В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева

Новости
    02.09.2020, 16:41
Текст:   Олег Усков

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская отреагировала на смерть Народного артиста РФ Бориса Клюева.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева

Она отметила: "Вчера стало известно, что мы потеряли еще одного большого актера из классической плеяды русского актерского мастерства".

Как подчеркнула пресс-секретарь, типаж Клюева - "совершенно уникальный" и ему были "подвластны самые разные характеры" - и в театре, и в кино, и на ТВ.

"Мощная фактура, энергетика, крупный актер, крупная личность. Он много работал", - сказала Немчинская в беседе с RT. Акцентируя, что труды артиста не остались незамеченными зрителем.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких.

Прощание с артистом пройдет 4 сентября в его родном Малом театре. Похоронят Клюева в тот же день на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее смерть актера прокомментировал Юрий Лоза.

Новости

Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
В России появится русскоязычная версия Netflix 14:30
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова 13:24
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Пацанов" снимется в перезапуске "Крика" 13:13
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Создатели "Игры престолов" экранизируют китайскую фантастику на Netflix 10:50
⧣ утраты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Валерий Гаркалин рассказал о работе с Борисом Клюевым 11:58