В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская отреагировала на смерть Народного артиста РФ Бориса Клюева.

Она отметила: "Вчера стало известно, что мы потеряли еще одного большого актера из классической плеяды русского актерского мастерства".

Как подчеркнула пресс-секретарь, типаж Клюева - "совершенно уникальный" и ему были "подвластны самые разные характеры" - и в театре, и в кино, и на ТВ.

"Мощная фактура, энергетика, крупный актер, крупная личность. Он много работал", - сказала Немчинская в беседе с RT. Акцентируя, что труды артиста не остались незамеченными зрителем.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких.

Прощание с артистом пройдет 4 сентября в его родном Малом театре. Похоронят Клюева в тот же день на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее смерть актера прокомментировал Юрий Лоза.