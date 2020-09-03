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03.09.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

JAC привез в Россию кроссовер с огромной "пастью"

Текст: Андрей Полухин
Фото: китайские-автомобили.рф Фото: китайские-автомобили.рф
Фото: китайские-автомобили.рф

Компания JAC Motors в ближайшее время планирует удивить российских автолюбителей смелыми решениями.

Фото: Роспатент.
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Так, уже в ближайшее время на наш рынок выйдет электрокар iEV7S, а в начале следующего года - лифтбек с оригинальным дизайном A5, созданный совместно с Volkswagen. Но это еще не все. До конца 2020-го китайский производитель намерен сертифицировать в РФ один из двух своих новейших кроссоверов - X7. При этом почему-то под именем S7 - как называется другая модель, не столь свежая.

X7, появившийся в Китае только в апреле, уже привезли в Москву на сертификацию. Снимок кроссовера на одной из столичных парковок публиковал сайт "Китайские автомобили". Источник издания подтвердил, что кроссовер X7 будет продаваться в России как S7, а его презентация должна пройти до конца года.

X7 и S7 созданы, скорее всего, на одной платформе. У них очень близкие размеры и схожие кузовные детали. А вот дизайном они отличаются сильно. У "икс седьмого" новый корпоративный стиль передней части - большая и широко раскрытая "пасть" и двухэтажная оптика с узкими светодиодными ДХО в верхней части и спрятанными в нишах бампера "прожекторами".

Фото: Пресс-служба Chery.
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Длина JAC X7 - 4 776 мм, колесная база - 2 750 мм. Салон исключительно 5-местный, тогда как у S7 есть версии и с третьим рядом сидений. Оснащается машина турбированным мотором 1.5 мощностью 174 л.с. с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Привод исключительно передний. Цена кроссовера - от 89,8 до 119,8 тысячи юаней, что примерно соответствует диапазону от 970 тысяч до 1,29 млн рублей. JAC S7, кстати, дороже.

Напомним, в настоящий момент JAC предлагает в России довольно старые модели SUV - JAC S3 и S5, а также пикап T6 с полным приводом.

Фото: пресс-служба JAC Motors
#JAC