Гособвинение попросило суд заменить адвоката экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе Судейского сообщества республики.

Дело в том, что ранее судебные заседания несколько раз откладывались по причине ее болезни. На сегодняшнее заседание адвокат не пришла, при этом документов, отражающих причину ее неявки, не предоставила. Судебное заседание отложили на 8 сентября. Адвокат должна закончить судебные прения, после чего последнее слово дадут Соловьеву.

Напомним, экс-главу Удмуртии Александра Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии. Изначально он признал свою вину.

С августа 2017 года Соловьев находился под домашним арестом сначала в московской квартире дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии.

Ранее гособвинение запросило для бывшего чиновника наказание в виде 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей.