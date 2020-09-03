Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

Врачи московской Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой окажут крымским коллегам в детских домах помощь в организации специального питания для воспитанников республиканских учреждений. Об этом со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову сообщила ее пресс-служба.

- При получении всех необходимых документов московские врачи готовы помочь в разработке специализированной диеты и дать необходимые рекомендации по питанию детей, - отметила детский омбудсмен.

Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание. Из-за этого они недополучали "жизненно важные питательные компоненты для развития", что в результате это негативно на их здоровье.

По словам Кузнецовой, решением проблемы могла бы стать консультация специалиста по подбору детского спецпитания для тяжелобольных детей и последующая корректировка их рациона.

- Такого врача, к сожалению, вообще нет в регионе, - посетовала она.

Детский омбудсмен также напомнила, что в Белогорском детдоме дети с ограниченными возможностями здоровья и различными заболеваниями фактически не могут получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

- Формально проводятся ежегодные профилактические осмотры врачами-специалистами, при установлении детям диагноза не указаны рекомендации и не назначено соответствующее лечение, - возмутилась Кузнецова.

Она также уточнила, что в Крыму создана специальная рабочая группа для оценки качества предоставляемых услуг детдоме "Елочка", и в связи с этим выразила уверенность в том, что работа этой группы послужит изменению ситуации не только в "Елочке", но и в Белогорском интернате.

- В свою очередь результаты нашей проверки, подробный анализ выявленных нарушений и рекомендации по их устранению в ближайшее время будут направлены руководству региона и доведены до профильных ведомств, - заключила Кузнецова.

Как сообщалось ранее, решение об инспектировании крымских детдомов детский омбудсмен приняла после того, как изучила информацию об истощенном в "Елочке" двухлетнем мальчике Сереже. Забрав ребенка из детдома, оформившая над ним опекунство жительница Симферополя Ольга Крамная обратилась за помощью медиков, после чего ребенка госпитализировали. Осмотревшие Сережу в стационаре московские медики сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние здоровья у двухлетнего бывшего воспитанника республиканского детского дома-интерната вызвано недостаточным вниманием к организации его питания.