США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ

Соединенные Штаты, несмотря на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оставляют за собой право участвовать в заседаниях, представляющих интерес для американцев. Об этом в среду заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Речь идет об участии в отдельных встречах ВОЗ, как на уровне управления организацией, так и технических или консультационных комитетах. "Мы будем подходить к таким случаям в индивидуальном порядке", - цитирует РИА Новости представителя госдепа.

В свою очередь представитель минздрава США сообщил, что в этом году Вашингтон "в качестве исключения" продолжит финансирование программы ВОЗ в отношении прививок против гриппа. Будут выделены средства в размере 40 миллионов долларов.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ, которая якобы продемонстрировала неэффективность на фоне стремительного распространения в мире COVID-19. По словам главы Белого дома, средства американских налогоплательщиков будут направлены в другие международные организации, которые также занимаются проблемами здравоохранения.