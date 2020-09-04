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04.09.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные кроссоверы России по итогам августа

Текст: Андрей Полухин
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Hyundai Creta продолжает удерживать статус самого популярного кроссовера России. В августе автомобиль разошелся тиражом 7 632 экземпляра.

Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости
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Это на 2 110 штук больше, чем год назад, и на 510 - чем в успешном для модели июле. Неудивительно, что корейский бестселлер лидирует и по итогам всего года - да так, что догнать его уже никому не удастся. Toyota RAV4 и VW Tiguan способны побороться уже только за вторую строчку в общей табели о рангах. Если, конечно, им позволит нестареющий Renault Duster.

Кстати, именно Tiguan вышел в августе на второе место - 3 334 продажи. Это немногим больше, чем в 2019-м, но у остальных популярных кроссоверов, кроме Hyundai Tucson, динамика оказалась отрицательной. Почти в ноль вышел Duster, потерявший всего 8 продаж, и это позволило ему занять в августе третье место среди SUV и попасть в топ-10 среди всех моделей.

Kia Sportage с 2 898 проданными кроссоверами опустился за месяц со второго места на четвертое, но прежде в 2020-м он не попадал даже в пятерку. Менее востребованным оказался и Toyota RAV4 - 2 534 машины.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Вторую пятерку возглавляет самый популярный внедорожник России - Lada 4x4. Этот автомобиль выбрали 2 473 покупателя. На шестой строчке резко прибавивший в продажах Hyundai Tucson - в июле его не было даже в десятке. Результат - 2 371 штука.

Оставшиеся же место в десятке распределили Nissan Qashqai - 1 833 продажи, Renault Kaptur - 1 785 и дебютант сезона Kia Seltos - 1 783 машины. Это рекорд модели на российском рынке.

Напомним, согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи легковых автомобилей в целом упали на 0,5%.

#Lada #Toyota #Hyundai #Renault