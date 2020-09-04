В Петербурге наградили победителей конкурса "Золотое перо"

Новости

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 04.09.2020
"Челси" объявил о переходе Хаверца 04.09.2020
Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем 04.09.2020
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России 04.09.2020
Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России 04.09.2020
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021 04.09.2020
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ 04.09.2020
22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России 04.09.2020
Сербия и Косово договорились нормализовать экономические отношения 04.09.2020
Месси объявил о том, что остается в "Барселоне" еще на сезон 04.09.2020
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле 04.09.2020
Живого человека ищут под завалами в Бейруте через месяц после взрыва 04.09.2020
В Минске представили нового мэра столицы 04.09.2020
Татьяна Голикова отметила вклад медиков Дона в борьбу с COVID-19 04.09.2020
Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма 04.09.2020
В ЕЭК рассмотрели просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС 04.09.2020
В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым 04.09.2020
Скончался главный конструктор самолета Ту-154 04.09.2020
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 04.09.2020
"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука 04.09.2020
Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ 04.09.2020
Глава МВД России заявил, что не видит никакого криминала в инциденте с Навальным 04.09.2020
Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты 04.09.2020
Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом 04.09.2020
На Урале проверят данные о "скорой", отказавшейся помогать умирающему 04.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 23:38
Рубрика: Общество

В Петербурге наградили победителей конкурса "Золотое перо"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Северной столице прошла церемония награждения победителей главного профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо". Вообще-то ожидалось, что результаты конкурса будут объявлены ещё весной, но в планы вмешалась пандемия.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Дата церемонии неоднократно переносилась и до последнего момента не было уверенности, что "Золотое перо" все же проведут. Стоит отметить, что в этом году конкурс отмечает 25-летний юбилей. И, конечно, еще год назад, когда конкурс был только в планах, оргкомитет обещал, что нынешнее "Золотое перо" будет особенным.

Церемония на самом деле получилась не такой, как всегда. Впервые это был не праздник городского масштаба, а камерная церемония, проводилась она во дворе Молодежного театра на Фонтанке. На мероприятии присутствовали только сами номинанты и члены жюри, да и то не все, а лишь те, что вручали награды.

Журналисты Северо-Западного филиала "РГ" победили в конкурсе ОНФ

- Юбилейное, 25-е "Золотое перо" стало самым необычным - долгим, нервным и непредсказуемым - за всю историю своего существования. И тем радостнее то, что мы наконец собрались все вместе. И пусть и не полным составом, и пусть не так масштабно и красочно, как того заслуживает юбилейная дата, а по-журналистки просто и по-петербургски демократично, - отметила председатель жюри конкурса, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Сама церемония проходила в этот раз без музыкальных номеров и театральных постановок. Но одно осталось неизменным - минута молчания, когда журналисты почтили память коллег, ушедших в этом году.

В конкурсной программе конкуренция была традиционно высока. В номинации "Печатные СМИ" победителем стала Дарья Зайцева из газеты "Деловой Петербург", лучшую радиоработу представили Алексей Ерофеев и Ирина Селиванова (радио "Петербург"). Выпуск программы "Зона особого внимания" о нелегальных хостелах, созданный Мариной Огневой, Еленой Болдышевой, Юлии Глебовой (телеканал "Санкт-Петербург") стал победителем в номинации "телевидение". Журналисты телеканала Сергей Почин, Павел Медведев, Нина Прахарж стали победителями в номинации "Человеческая история". Также телеканал был отмечен за сюжет "Легенды русского балета" Иннокентия Иванова, Александра Живаги, Максима Коновальчука. Среди интернет-СМИ жюри отдало победу Венере Галеевой из "Фонтанки.ру". Кстати, журналисты "Фонтанки.ру" стали лучшими и в других номинациях - Галина Бояркова стала победителем в номинации "Экономика", Мария Карпенко признана лучшей в номинации "Политика", а за лучшую спортивную публикацию наградили Артема Кузьмина. За лучшую фотографию был отмечен Сергей Строителев (Лента.ру), а победителем в номинации "Медиа нового формата" стал Артем Мельник (KudaGo). За лучшее расследование жюри наградило Юлию Гильминшину из 47news.ru.

Фотожурналист из газеты "Сенкт-Петербургские ведомости" Александр Дроздов получил премию "За вклад в развитие журналистики", а Гран-при завоевал фотожурналист Андрей Чепакин.

Корреспондент "Российской газеты" Вера Черенева была удостоена спецприза Уполномоченного по правам человека за вклад в освещение проблем защиты прав и свобод человека. Например, в материале "Жилье для Бориса" она подняла проблему того, что людям с ментальной инвалидностью не получить квартиру. А в недавней публикации Вера обратилась к вопросу того, что уволившимся бойцам Росгвардии не выплачивают вовремя компенсации на покупку жилья.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов подчеркнул, что зачастую журналисты, решая сложные вопросы, с которыми читатели обращаются в редакцию, сами становятся немного правозащитниками.

Также Вера Черенева удостоена спецприза в номинации "Год театра" за публикацию "Этюд о дефиците театрального бюджета", где проанализировала проблемы выживания частных театров. Приз автору вручала директор Молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая, которая с радостью сообщила, что совсем скоро начнется новый театральный сезон, и проходить он будет в долгожданном очном формате.

Следует отметить, что к "Золотому перу" в Петербурге всегда приковано пристальное внимание журналистского сообщества. В этот раз организаторы подчеркнули: конкурс по-прежнему остаётся символом профессионального единства и своего рода "олимпийскими играми, на время которых способны утихнуть любые творческие споры и политические разногласия".

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований "Спутника V"
Собянин сделал прививку от коронавируса
Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете