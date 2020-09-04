После крупного ДТП с автобусом в Анапе возбуждено уголовное дело

По факту крупного ДТП с пассажирским автобусом и микроавтобусом, в котором один человек погиб и еще восемь пострадали, в пятницу полиция завела уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По уточненным данным правоохранителей, предполагаемым виновником ДТП, произошедшего утром 4 сентября на объездной дороге у анапского села Витязево, является водитель микроавтобуса Iveco. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, авария произошла сегодня в пять часов утра. По данным полиции Кубани, микроавтобус Iveco не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. В результате в салоне пассажирского автобуса оказались зажаты 2 человека, а 7 человек были заблокированы в микроавтобусе. Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли пострадавших, девять из которых на "скорых" доставили в городскую больницу. Вскоре одна из раненых скончалась в городской больнице.

По информации мэрии Анапы, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим в этом ДТП.