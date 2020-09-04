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04.09.2020 03:48
Рубрика: В мире

Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Налаживание отношений между Соединенными Штатами и Россией - это хорошо. С таким заявлением в четверг выступил президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо", - цитирует РИА Новости главу государства. Он подчеркнул, что поладить с другими странами - это "на самом деле хорошо".

Ранее хозяин Белого дома уже не раз хвалился хорошими отношениями с Россией. Например, в апреле он заявил, что у Москвы и Вашингтона сложились "очень хорошие отношения", несмотря на введенные ранее санкции. Тогда он напомнил, что вместе с президентом РФ работал над нефтяной сделкой. В июне американский лидер сообщил об успешных российско-американских переговорах по вопросам контроля над вооружениями. Он снова заявил об очень хороших отношениях Москвы и Вашингтона, которые ведут совместную работу и "над другими делами".

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