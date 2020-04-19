Трамп напомнил о хороших отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Москвы и Вашингтона сложились "очень хорошие отношения", несмотря на введенные ранее санкции.

Глава Белого дома напомнил, что вместе с президентом РФ работал над нефтяной сделкой, странам ОПЕК+ удалось договориться, добыча нефти в мае-июне сократиться, что, в свою очередь, спасет американскую нефтяную промышленность и рабочие места. "Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку)", - подчеркнул американский лидер.

Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили у политика, не пытаются ли "противники США" (КНДР, Россия, Китай и Иран), воспользоваться ситуацией с коронавирусом, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность. "Нет, я этого не вижу", - ответил Трамп. Его слова приводит ТАСС.