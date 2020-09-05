Сможет ли новый Kia K5 потеснить позиции Toyota Camry

В сегменте бизнес-седанов может смениться лидер. В продажу поступил новый Kia K5, который по сравнению с бестселлером Toyota Camry выглядит более инновационно и при этом оказался доступнее.

Для молодых и успешных

На этой неделе в России стартовали продажи нового бизнес-седана Kia K5, производство которого налажено на калининградском заводе "Автотор". Новинка пришла на смену популярному у нас автомобилю Optima, получив новое глобальное название K5, что в корейской компании объясняют изменениями в стратегии развития бренда и новым вектором развития дизайна самой модели.

Новый К5 отличается стремительным силуэтом, напоминающим фастбек, а архитектура интерьера максимально ориентирована на водителя. Высота К5 на 20 мм меньше, по сравнению с Optima, при аналогичной ширине, а габаритная длина превосходит предшественника на 50 мм (4905 мм).

По словам генерального директора дивизиона "Каширка" ГК "АвтоСпецЦентр" (Skoda, Mazda, Kia) Романа Гидаятова, обновления Kia K5 касаются в первую очередь внешних преобразований автомобиля: пунктирные светодиодные фары, узкая решетка радиатора и изменение типа кузова с седана на фастбек делают модель еще более привлекательной и современной. На фоне своего основного конкурента Toyota Camry новинка выглядит более инновационно.

"Дизайн K5 можно назвать агрессивным, молодежным и вызывающим. Toyota Camry - это тоже автомобиль бизнес-класса, но для более возрастной аудитории", - отмечает, в свою очередь, руководитель отдела маркетинга автохолдинга "Аларм-Моторс" Дарья Куприс.

Деловой расчет

Фото: Пресс-служба Kia

На российском рынке Kia K5 предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Более доступный мотор - обновленный 2,0 MPI (мощность 150 л.с., крутящий момент 192 Нм) сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Более мощный новый силовой агрегат - 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Нм) идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все Kia K5 в российской спецификации имеют привод только на передние колеса.

Таким образом, ни мощных турбоверсий, ни полноприводных модификаций Kia K5, доступных на ряде мировых рынков, в нашей стране не планируется. Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 1 млн 489 тыс. 900 рублей до 2 млн 199 тыс. 900 рублей.

Как отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, основное преимущество Kia K5 перед конкурентами - выгодная цена. Базовые комплектации Toyota Camry (1 млн 718 тыс. руб.), Hyundai Sonata (1 млн 549 тыс. руб.), Mazda6 (1 млн 590 тыс. руб.), Volkswagen Passat (1 млн 949 тыс. руб.) предлагаются гораздо дороже. Даже самая топовая версия Kia К5 стоит дешевле (2 млн 199 тыс. 900 руб.), чем максимальная у Toyota Camry (2 млн 357 тыс. руб.).

Лидерские амбиции

Стоит отметить, что Kia Optima в последние годы значительно укрепила позиции в своем сегменте на российском рынке. Согласно данным агентства "Автостат", за первое полугодие 2020-го в нашей стране было продано 29,2 тыс. седанов бизнес-класса, и каждый четвертый из них - это "Оптима". Таким образом, модель занимает второе место в сегменте, уступая только Toyota Camry, чья доля составляет около 40%. При этом родственная Hyundai Sonata, замыкающая тройку лидеров, значительно отстает от "Оптимы" по уровню спроса с долей в 8%.

Как считает Дарья Куприс, новый Kia K5 сможет приблизиться по объему продаж к Toyota Camry, которая в аналогичных комплектациях стоит сейчас намного дороже. При этом немаловажную роль играет не только цена покупки, но и стоимость владения. Для К5 техническое обслуживание будет дешевле и реже по сравнению с Camry, которая находится в числе популярных автомобилей у угонщиков, а значит, для нее будет дороже стоимость КАСКО, а также возникнет необходимость в установке дополнительного противоугонного оборудования.

По мнению Дениса Мигаля, объемы продаж Kia K5 могут приблизиться к Toyota Camry и даже превзойти их, потому что это совершенно новая модель, в то время как Camry ждет обновление в лишь следующем году. Также этому будет способствовать тенденция последних лет в сторону значительного увеличения корпоративных парков Optima, которая должна продолжиться с новой Kia K5.

"На мой взгляд, у нового корейского бизнес-седана есть все шансы составить достойную конкуренцию Toyota Camry. При этом в выгодном положении окажется тот производитель, который будет устойчив к внешним факторам таким, как нестабильный курс валют. Кто сможет при этих обстоятельствах сохранить приемлемое соотношение цены и качества, тот и выиграет в этой конкурентной борьбе", - резюмирует Денис Мигаль.