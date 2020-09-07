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07.09.2020 09:41
Рубрика: Легковые авто

BMW посмеялась над новым Mercedes S-Class, но сделала это с уважением

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW не могла оставить без внимания премьеру Mercedes-Benz S-Class нового поколения (W223) и опубликовала в официальных аккаунтах в соцсетях видеоролик с шутливыми подписями.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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В видео BMW 7 Series рассекает по S-образному серпантину.

В Facebook баварская марка похвалила конкурентов: "Молодец, Mercedes-Benz. Вот как мы справляемся с S".

Примерно такая же ироничная похвала в Instagram: "Эй, отличная работа, Mercedes. Мы тоже большие фанаты S".

В Twitter BMW написала: "Вот что мы думаем, когда слышим о том, что приближается "Новый S". В титрах в видео двусмысленная фраза "Классный S": то ли серпантин, то ли седан конкурентов.

Ранее отличился российский офис BMW, который поздравил подписчиков соцсетей с Днём дальнобойщика, но использовал для этого очень старую шутку.

#BMW #Mercedes-Benz