Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2020 12:52
Рубрика: Легковые авто

Honda рассказала подробности об обновленном CR-V для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Honda CR-V 2020 года в скором времени будет доступен к заказу у российских дилеров.

Фото: Пресс-служба GM.
GM и Honda объединятся для создания общих моделей

Компания рассказала об изменениях во внешности и салоне, а также о пополнении опционального оснащения модели.

Обновлённый Honda CR-V получил новые передний и задний бамперы, пересмотренную решётку радиатора и свежий комплект колёсных дисков.

Также кроссовер Honda обзавёлся затемнёнными корпусами задних фонарей и хромированной накладкой на крышке багажника.

В салоне, фотографии которого компания пока не обнародовала, изменилась конфигурация центральной консоли: обещают, что теперь элементы управления размещены эргономичнее.

Кроссовер нового модельного года во всех комплектациях, за исключением базовой Elegance с мотором 2.0 литра, теперь оснащается автоматическим корректором угла наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора.

В списке стандартного оснащения топовой версии Prestige с двигателем объёмом 2.4 литра появились беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения.

Во всех версиях без исключения теперь установлена система контроля усталости водителя.

Honda CR-V 2020 модельного года будет предлагаться в России с такими же силовыми агрегатами, что и ранее: бензиновые двигатели мощностью 150 и 184 л.с. в паре с вариатором. Система полного привода предусмотрена для CR-V по умолчанию.

Дореформенную версию Honda CR-V можно купить от 2 243 900 рублей.

#Honda