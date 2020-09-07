Honda рассказала подробности об обновленном CR-V для России

Honda CR-V 2020 года в скором времени будет доступен к заказу у российских дилеров.

Компания рассказала об изменениях во внешности и салоне, а также о пополнении опционального оснащения модели.

Обновлённый Honda CR-V получил новые передний и задний бамперы, пересмотренную решётку радиатора и свежий комплект колёсных дисков.

Также кроссовер Honda обзавёлся затемнёнными корпусами задних фонарей и хромированной накладкой на крышке багажника.

В салоне, фотографии которого компания пока не обнародовала, изменилась конфигурация центральной консоли: обещают, что теперь элементы управления размещены эргономичнее.

Кроссовер нового модельного года во всех комплектациях, за исключением базовой Elegance с мотором 2.0 литра, теперь оснащается автоматическим корректором угла наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора.

В списке стандартного оснащения топовой версии Prestige с двигателем объёмом 2.4 литра появились беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения.

Во всех версиях без исключения теперь установлена система контроля усталости водителя.

Honda CR-V 2020 модельного года будет предлагаться в России с такими же силовыми агрегатами, что и ранее: бензиновые двигатели мощностью 150 и 184 л.с. в паре с вариатором. Система полного привода предусмотрена для CR-V по умолчанию.

Дореформенную версию Honda CR-V можно купить от 2 243 900 рублей.