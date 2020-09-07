Вынужденная изоляция в период пандемии коронавируса подстегнула развитие рынка телемедицины, который стал одним из самых перспективных сегментов для инвестирования, рассказали "Российской газете" в пресс-службе VEB Ventures (дочерней компании ВЭБ.РФ).

"Рынок телемедицинских услуг развивается очень быстро. По нашим оценкам, среднегодовой темп прироста в ближайшие пять лет составит около 116%. И если за 2019 год объем российского телемедицинского рынка оценивается в 1,5 миллиарда рублей, то мы ожидаем, что к 2025 году он может вырасти более чем в 60 раз, достигнув 96 миллиардов рублей", - отмечают в VEB Ventures. При этом в компании отмечают, что драйвером роста станет не один только эффект низкой базы, но и доступ широкого круга пациентов к услугам телемедицинских платформ.

Что касается венчурных инвестиций в телемедицину, только в России за последние три года их объем составил около двух миллиардов рублей. При этом в нашей стране, как и во всем мире, рост объема инвестиций в цифровое здравоохранение вырос на 72% за первый квартал 2020 года. Во время пандемии именно телемедицинские компании демонстрировали активный рост, несмотря на падение всех рынков.

В VEB Ventures также отметили, что считают важным включение телемедицины в ОМС, где сейчас сосредоточено до 85% средств, расходуемых в России на здравоохранение, поскольку она позволяет решить ключевые задачи нацпроекта "Здравоохранение", а именно рост доступности медицинских услуг и разгрузку врачей первого звена.

Как сообщили в минздраве, первые телемедицинские консультации по полису ОМС стали доступны в ряде регионов в июле этого года. Например, в Калужской области для дистанционного общения с врачом гражданам нужна учетная запись на портале госуслуг и регистрация на сайте сервиса "Доктор рядом". Консультации проходят на сайте сервиса в видеоформате, в чате и по телефону. Записаться на онлайн-прием также можно с помощью регионального портала регистратура40.рф. Это стало возможным в рамках федерального проекта по оказанию бесплатной телемедицинской помощи жителям России, который в марте этого года был запущен ВЭБ.РФ и телемедицинской компанией "Доктор рядом". Россияне получили возможность обращаться за дистанционными консультациями к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, другим врачам ключевых узких специальностей с помощью мобильных приложений, сайтов и по телефону. А в мае VEB Ventures объявила о закрытии сделки с компанией "Доктор рядом холдинг" на сумму 1 млрд руб., чтобы направить полученные средства на развитие телемедицинского сервиса "Доктор рядом" и сети медицинских клиник в России.

Первые телемедицинские консультации по полису обязательного медицинского страхования стали доступны в июле - записаться можно в том числе через портал госуслуг

Телемедицинские сервисы пользуются все большим интересом и у частных клиник, постепенно становясь востребованной и даже обязательной сервисной услугой современного медицинского учреждения. Подтверждают спрос на услуги телемедицины и страховые компании.

Например, в "РЕСО-Гарантия" "Российской газете" подтвердили десятикратное увеличении продаж полисов телемедицины в период пандемии по сравнению с прошлым годом, отметив, что популярность продукта сохранится и после снятия ограничительных мер. А компания "Страховка.ру" провела исследование запросов россиян в интернете, согласно которым спрос на дистанционные консультации врачей вырос на 177% по сравнению с 2019 годом.

Как рассказали "Российской газете" в минздраве, ответственным за предоставление телемедицинских сервисов больным коронавирусом в период пандемии стал 1-й ГМУ им. Сеченова. В самом университете сообщили, что с апреля по сентябрь в нем провели около 13 тысяч телемедицинских консультаций, в том числе по лечению тяжело больных с диагнозом COVID-19. Сейчас по заданию минздрава университет готовит методические рекомендации по дистанционному наблюдению за пациентами с помощью телемедицинских технологий.

Повышенный спрос на удаленные медицинские консультации выявил и слабые места существующей в России телемедицинской системы. Во-первых, не все нуждающиеся могут воспользоваться удаленной услугой. В настоящее время доступ к интернету есть в 95% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. Отдельные обособленные структурные подразделения медицинских организаций, включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, получат доступ к интернету до конца 2021 года, рассказали в минздраве.

116 процентов составит среднегодовой темп прироста рынка телемедицинских услуг в ближайшие пять лет

Во-вторых, к оказанию телемедицинских услуг оказались готовы далеко не все врачи. Некоторые из них с трудом справлялись с наплывом телепациентов. В числе самых востребованных специальностей в рамках телемедицины - врачи-терапевты, врачи общей практики, отоларингологи, неврологи, онкологи, эндокринологи, диетологи, аллергологи, ортопеды-травматологи, офтальмологи.

В минздраве напоминают, что телемедицинские технологии призваны в первую очередь стать надежным и эффективным инструментом для медицинского работника, но не полностью заменить его. "Безусловно, в случае активного развития телемедицинских технологий, при появлении устройств, позволяющих удаленно наблюдать за пациентом, телемедицина сможет более активно интегрироваться в медицинские манипуляции. Вместе с тем, на сегодняшний день телемедицинские технологии уже активно включены в процесс организации оказания медицинской помощи", - подчеркивают в министерстве.