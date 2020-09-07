МакГоуэн обвинила режиссера в насилии и пообещала разрушить его жизнь

Американская актриса, активистка и одна из первых и главных обвинительниц Харви Вайнштейна продолжает свой крестовый поход в направлении голливудских "секс-хищников".

Напомним: очередной жертвой обличающего трубного гласа Роуз стал режиссер Александр Пэйн, который якобы позвал юную пятнадцатилетнюю на тот момент актрису к себе домой, показал софт-порно собственного тайного производства, растлил, а потом "просто оставил на углу". Тогда, многие годы назад, непорочная и наивная Роуз еще не понимала, что ею цинично воспользовались. А недавно поняла. И потребовала от Пэйна извинений.

Пэйн, выдержав трагическую трехнедельную паузу, на обвинения актрисы ответил официальным заявлением, всё от и до опровергая. И заверяя, что у них с Роуз всегда были исключительно теплые отношения, а непримиримая борьба этой деятельной женщины его восхищает. Но вот то, что она про него понарассказала, - неправда.

Да и даты не сходятся. И фактаж сильно хромает. А именно: он никак не мог встретиться в МакГоуэн в конце восьмидесятых, поскольку тогда учился на дневном отделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И уж точно не снимал он никакого софт-порно. Ни под своим именем, ни под псевдонимом. А с Роуз они встретились впервые только в 1991-м. Когда будущий дважды лауреат "Оскара" работал над комедией "Страсти Мартина" и снимал короткометражку для Playboy, куда МакГоуэн проходила пробы. Но не прошла ввиду возраста. Далее молодые люди действительно сходили на пару свиданий, но не более.

Реакция актрисы последовала немедленно - и в крайне угрожающей форме. В комментарии Variety Роуз посылает бывшего дружка куда подальше, клеймит вруном и пугает, что готова отклониться от своего первоначального плана. То есть если изначально она хотела всего лишь извинений и не собиралась разрушать жизнь и карьеру Пэйна, то теперь уж дудки - непременно разрушит, приложит к тому усилия. Раз он такой лживый тип оказался.

"Теперь моя цель - вывести его на чистую воду", - стращает женщина. Указав, что она - не единственная жертва охальника.

Ранее Роуз обозвала жертв секс-домогательств стервами. А потом поделилась наблюдением, согласно которому все американское общество - это просто одна большая секта.