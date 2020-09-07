Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хайшен"

В Японии из-за супертайфуна "Хайшен" 7 сентября отменили 579 внутренних авиарейсов. Пассажиры не смогут попасть в города, расположенные на островах Кюсю и Сикоку, а также на западе острова Хонсю. Все они оказались в зоне влияния мощного атмосферного вихря. Порывы ветра достигают 60 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, на юго-западе Японии в понедельник может выпасть более 200 мм осадков. На Кюсю приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн". Также были перекрыты скоростные автомобильные трассы, сообщает NHK. В ближайшие часы супертайфун обрушится на Корейский полуостров. Основной удар стихии придется на город Пусан.