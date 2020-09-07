Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет

Ален Фейви, глава отдела по продажам и маркетингу Skoda, в беседе с Autocar заявил, что компания поставила точку в истории ситикара Citigo и не планирует выпускать преемника. Акцент смещается в сторону автомобилей больших размеров.

"Citigo больше не существует. Что касается Европы, то здесь все экземпляры модели распроданы. Нового поколения не будет, и мы не планируем выпуск аналогичных машин в будущем", - цитирует издание представителя Skoda.

По словам Фейви, для того, что заниматься новым поколением ситикара, необходима соответствующая платформа, а нынешняя архитектура концерна MEB не позволяет этого делать. "Для Citigo игра окончена", - резюмировал топ-менеджер.

Также Фейви сообщил, что компания не видит резона в электрификации выпускающихся моделей Skoda, таких как, например, Scala: "Технологии электрификации, пусть даже в виде установки гибридной трансмиссии, по-прежнему очень дороги. Прежде, чем создать такую машину, нужно найти клиентскую базу под неё. Такой базы пока нет".

Последней новинкой Skoda стал электрический кроссовер Skoda Enyaq, который в ближайшем будущем будет единственной EV-моделью бренда. По словам Фейви, Enyaq iV сможет покрыть спрос на электрокары марки, а если на рынке произойдёт изменение тенденций, то модульная платформа MEB позволит в относительно короткие сроки создать ещё одну "электричку".