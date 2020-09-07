Skoda отказалась от "заряженного" Kodiaq несмотря на высокий спрос

"Заряженный" кроссовер Skoda Kodiaq RS все же прекратил существование. Чешский портал Autoforum пишет об этом как о свершившемся факте.

Напомним, впервые об отказе Skoda от самой мощной, 240-сильной версии своего флагмана стало известно в апреле. Причиной называлось несоответствие экологическим нормам 2-литрового битурбированного дизельного мотора.

Тогда чехи даже выпустили "прощальную" серию Challenge. Считалось, что продажи оставшихся автомобилей продлятся до глубокой осени, но потребители расхватали "горячие" кроссоверы, как пирожки, и теперь они окончательно исчезли из конфигуратора марки.

Источник полагает, что Skoda, учитывая успех RS, обязательно предложит что-то взамен. Но скорее всего, новая версия будет куда менее мощной. Autoforum ставит под сомнение информацию о том, что новый "заряженный" Kodiaq появится вместе с фейслифтингом. По крайней мере, вариант со связкой бензинового мотора с электрическим, по словам менеджера Skoda по продажам и маркетингу Алана Фави, пока не рассматривается - чехи не видят в нем рыночных перспектив.

Поскольку VW Group постепенно отказывается от дизельных агрегатов, в качестве альтернативы мотору 2.0 BiTDI рассматривается разве что 2.0 TDI Evo, который используется на Skoda Octavia RS и выдает 200 лошадиных сил. Но он немногим мощнее уже используемого в Kodiaq 180-сильного бензинового 2.0 TSI, и вряд ли станет равноценной заменой.

Отметим, что "заряженный" Kodiaq появился на европейском рынке осенью 2018 года. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за семь секунд, а максимум ограничен отметкой в 220 км/ч. В свое время он стал самым быстрым семиместным кроссовером Нюрбургринга, проехав Северную петлю (20,8 км) за 9 минут и 29,84 секунды.

Впрочем, россиянам переживать особо не о чем - к нам такую версию не довезли. Обычный Kodiaq входит в топ-25 самых популярных моделей на нашем рынке по итогам восьми месяцев. Купить автомобиль можно по цене от 1 634 000 до 3 366 000 рублей (в исполнении Laurin & Klement).