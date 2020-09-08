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08.09.2020 18:31
Рубрика: Легковые авто

Пикап Tesla Cybertruck назвали убийцей пешеходов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla Фото: Пресс-служба Tesla
Фото: Пресс-служба Tesla

Боснийская компания Stark Solution " rel="noopener noreferrer" target="_blank">создала одну из самых точных реплик пикапа Tesla Cybertruck. За основу был взят Ford Raptor F-150. Однако при регистрации автомобиля авторы проекта столкнулись с проблемой.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Tesla назвали самой опасной компанией в мире

Повторить облик Cybertruck оказалось не самой большой проблемой. Дело в том, что острые грани пикапа представляют угрозу здоровью и жизни пешеходов, поэтому реплику отказались ставить на учёт в боснийской полиции. Это означает, что пикап Tesla нельзя будет продавать и в Европе. Создатели не отчаиваются и радуются тому, что автомобиль не оставляет равнодушным ни одного участника дорожного движения.

Ранее Илон Маск заявлял, что если Tesla Cybertruck по какой-то причине не приживётся на рынке, то компания может выпустить пикап с более традиционными формами.

Премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Одна из особенностей автомобиля - отсутствие рамной конструкции. Несущий кузов изготовлен из сверхпрочной стали, которой не страшны удары и выстрелы.

Анонсированы три версии: с одним, двумя и тремя электродвигателями, их характеристики пока не уточнены. Заявленный максимальный пробег на одной зарядке - 800 км. Продажи Cybertruck начнутся в конце 2021 года, базовая версия пикапа оценивается в 39 900 долларов.

#Tesla