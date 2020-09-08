Политолог Елена Пономарева - о ситуации в Беларуси: "Нас пытаются растащить..."

Политолог, ведущий эксперт на пространстве СНГ по "цветным революциям" профессор МГИМО Елена Пономарева - о ситуации в Беларуси и будущем Союзного государства: "Нас пытаются растащить..."

О том, что происходит сейчас в Беларуси, пытаются судить все кому не лень. Зачастую свои оценки и прогнозы дают даже те, кто не бывал в этой стране ни разу. Мы же обратились к одному из самых авторитетных экспертов на постсоветском пространстве профессору МГИМО, доктору политических наук Елене Пономаревой, чья основная сфера интересов - "цветные революции".

Елена Георгиевна, что происходит в Беларуси? Действительно ли республика стала очередной жертвой западных политтехнологов или все же можно говорить о стихийности выступлений?

Елена Пономарева: В Беларуси мы наблюдаем филигранно отработанную технологию, примененную не раз для политических переворотов и смены режима. Учтено, кажется, все, включая даже опыт русских революций, гремевших более века назад. Речь идет о виртуозной подмене логики эмоциями. Об этом можно говорить долго, упомяну лишь о том, что на поверхности: формирование посредством соцсетей нужных заказчикам (а они в основном находятся за границей) настроений (например, демонизация руководства страны и ее силовых структур), конкретные планы и схемы проведения несанкционированных действий, призывы к забастовкам и невыполнение законов страны (например, неуплата налогов), антигосударственная символика и многое другое… Все это подталкивает людей к определенному, часто очень эмоциональному и негативному выбору. Взять хотя бы бело-красно-белые флаги, с которыми они выходят на митинги. Исторически - это символ белорусского национализма, под такими флагами каратели совершали страшные преступления во время Великой Отечественной войны.

Но сейчас эти флаги используют, скорее, как символ протеста?

Елена Пономарева: Но в любой момент этот символ под давлением возбужденной толпы может вернуться к своему исконному значению. И я, честно говоря, не помню, чтобы в республике выступали с его дискредитацией. Вместе с тем известно множество обратных фактов, например, инструктаж оппозиционными структурами молодых людей по самым разным аспектам уличных выступлений. Предложение небольших сумм за выход на улицы. Поверьте, существует множество подобных инструкций, начиная с того, как выковыривать брусчатку из мостовой и до рецепта коктейля Молотова… Весь мир обошли кадры: в центре Бреста спортивные молодые ребята, явно подготовленные, прыгают ногами вперед на щиты омоновцев, которые спокойно стоят в цепи. Это не экспромты, а заранее натренированные приемы.

Вроде бы активная фаза массовых выступлений миновала?

Елена Пономарева: Да, но, я уверена, на Западе вряд ли откажутся от своей цели оторвать Беларусь от России.

Возможно, этому помешает недавнее предупреждение Владимира Путина о подготовке резервных сил для помощи Беларуси?

Елена Пономарева: Это блестящий ход со стороны российского президента. Он был адресован не столько Лукашенко и внутренним антисистемным силам Беларуси, сколько тем игрокам на Западе, которые упорно работают на вовлечение страны в свою орбиту. Дан четкий сигнал: не лезьте!

Как оцените выступление Светланы Тихановской перед членами Европарламента, когда она убеждала Европу в том, что в стране идет исключительно мирная революция?

Елена Пономарева: Я смотрела это выступление. Что можно сказать? Тихановская выглядела довольно жалко. Читала по бумажке неизвестно кем написанный текст. Надо сказать, что свои политические заявления она преимущественно читает или все время подглядывает в бумажку: видимо, боится нарушить четкие инструкции и отойти от текста. Что же касается смысла выступления, то налицо явная прозападная ориентация, дискредитация главы государства и силовых структур, апелляция к любимой теме еврочиновников - правам человека. Слушаешь Тихановскую и невольно ждешь, что она поднимет глаза и скажет: "Я ваша, все что хотите сделаю, только возьмите меня. Я вам еще пригожусь!". Жалкое и противное зрелище. Поэтому в ее речи нет и не может быть главного, что должно заботить человека, претендующего на лидерство в стране - искренней заботы о самой стране. Центральная тема выступления - необходимость бессрочной забастовки до свержения существующей власти - показывает как раз обратное. Фактически она призывает к разрушению экономики страны. Какая уж тут забота! Думающие люди прекрасно понимают, что Тихановская ведома, хотя, возможно, искренне любит свою страну, но, похоже, она сама и ее семья уже являются заложниками определенных сил на Западе. К тому же она политически совершенно неграмотна.

Круто вы...

Елена Пономарева: Недавно от своих балканских коллег я получила фото, на котором Тихановская вместе с мужем и детьми позирует в футболках с албанскими флагами - орлами. Любой образованный человек, тем более политик, знает, что под этими флагами во время Второй мировой войны осуществлялся геноцид не только сербов, но евреев и цыган; что и сегодня это символ агрессивного национализма. Под этими флагами в конце 1990-х годов сербов пытали и потрошили на органы: достаточно полистать книгу Карлы дель Понте "Охота: я и военные преступники".

Скажите, а зачем Западу свергать существующую в Беларуси законную власть?

Елена Пономарева: Мне доводилось бывать на "БелАЗе" и на других крупных и весьма прибыльных белорусских предприятиях, и я прекрасно представляю, за что идет схватка - за высокотехнологичные и модернизированные производства. Все остальное, что не приносит денег или создает ненужную конкуренцию, поверьте, будет закрыто и уничтожено. Кстати, ни одно белорусское предприятие, принадлежащее иностранцам, не участвовало в забастовках. Напомню: в Югославии 1999 года во время масштабных бомбардировок НАТО ни одно здание, ни один завод, владельцами которых являлись западные инвесторы, не подверглось разрушению. Коллеги из Беларуси присылают мне листовки, которые сейчас в огромных количествах там распространяются. Часто это обращения к рабочим государственных предприятий, и в них читаем: не выходите на работу и мы вам компенсируем зарплату за первые три месяца.

Много предлагают?

Елена Пономарева: Не очень - около 500 евро.

Что по этому поводу думают сами белорусы?

Елена Пономарева: Насколько я могу судить из личного общения, настроения и оценки самые разные. Из Полоцка и Гродно, к примеру, пишут, что все спокойно, все в штатном режиме. Из Минска - что надоели беспорядки, что власти надо дать возможность сделать то, что она обещала. Пишут: не дайте загубить Беларусь! Много таких, кто пытается анализировать происходящее, кто считает, что было большой ошибкой заигрывание с националистически ориентированной оппозицией. И эти люди по-своему правы, достаточно проследить эволюцию празднования в республике Дня воли под бело-красно-белыми флагами, о которых мы уже говорили. При этом все сходятся в одном: нарушена безопасность, которая всегда была присуща Беларуси, а взамен появилось чувство тревоги и неопределенности. В этой ситуации важно вернуть доверие сомневающейся части населения. Мои личные опросы, которые коррелируют с соцопросами российских и белорусских социологов, показывают: многие белорусы не просто смотрят с надеждой на Россию, но только в единстве с ней видят свое будущее. Беларусь, которую мы знаем, не может существовать, по мнению опрашиваемых людей, вне формата тесных союзнических отношений с Россией.

Скажите, как вам видится будущее нашего Союзного государства?

Елена Пономарева: Будущее у Союзного государства, бесспорно, есть, хотя над успешным завершением этого проекта придется изрядно потрудиться всем - и белорусам, и россиянам. Но эта работа созидательная, творческая, а потому интересная. Однако нельзя забывать, что вокруг море недоброжелателей. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, озабоченность Польши, Прибалтики и других западных стран "непростой ситуацией в Республике Беларусь" - это вопрос отнюдь "не про права человека и демократию, а исключительно "про геополитику". Ведь Беларусь была и остается чрезвычайно значимой стратегической зоной европейской политики, она плотно вплетена и в европейское пространство, и в евразийское партнерство, формируемое Россией.

Что вы имеете в виду?

Елена Пономарева: Значимость Беларуси определена не только ее географией, историей, экономикой... Дело заключается в том, что нынешний политический кризис в Беларуси завершает так называемую "эпоху постсоветскости".

Спустя три десятилетия после развала СССР?

Елена Пономарева: Совершенно верно! Минуло три десятилетия, как нет Советского Союза, но "постсоветская эпоха" до сих пор продолжается, а Беларусь является последней и очень значимой точкой на постсоветском пространстве, тесно связанной с исторической Россией. По всему периметру наших границ за прошедшие десятилетия сформировались либо откровенно враждебные, либо нейтральные режимы. Беларусь - это уникальный советский осколок, сохранивший не только тесные экономические, но и теплые в человеческом измерении связи с Россией. Следовательно, любая дестабилизация в республике ослабляет и нашу страну. Неолиберальный Запад подталкивает Минск в зону евроатлантического влияния, что неминуемо скажется на России и приведет к полному отказу от всех евразийских интеграционных проектов. И это в лучшем случае.

А в худшем?

Елена Пономарева: В худшем Беларусь, как и Украина с Грузией, станет кандидатом в члены НАТО. Поэтому я очень надеюсь, что этот вариант так и останется вариантом и не будет востребован властью и здоровой частью белорусского общества. В противовес ему откроются новые горизонты Союзного государства и евразийской интеграции.

Если все так случится, чем может грозить Беларуси потеря российского рынка?

Елена Пономарева: Уверена, потеряв Россию, Беларусь не приобретет ничего хорошего. Напомню также, что забастовки на белорусских предприятиях обошлись уже в довольно солидную сумму и принесли экономике страны существенные потери. К тому же потребители белорусской продукции находятся не только в дружественной России. Вспомним, что происходило накануне распада СССР: шахтерские забастовки и забастовки представителей других производств… Все это привело к существенному обесцениванию советских предприятий. То же самое сегодня мы наблюдаем и в Беларуси. К примеру, если "Беларуськалий" стоит несколько миллиардов долларов, то любая остановка предприятия серьезно удешевляет его рыночную цену. Капиталисты не станут сорить деньгами, они готовы вкладываться в забастовки - с тем, чтобы в будущем получить дивиденды во много раз большие.

Недавний визит российского премьера Михаила Мишустина, прибывшего в Минск с целым экономическим десантом, намеченные в ходе переговоров планы - свидетельство активизации нашего сотрудничества. Похоже, что в этом вопросе "коллективному Западу" обломилось, поэтому он будет продолжать заниматься дестабилизацией обстановки в республике и одновременно использовать санкционную дубинку. Но белорусам, как и россиянам, к этому не привыкать. Вопреки всему нужно жить и работать на процветание наших народов.

ДОСЬЕ "СОЮЗА"

Елена Пономарева родилась в Благовещенске. Окончила истфак МГУ им. Ломоносова, затем аспирантуру МГИМО. В 2010 г. защитила докторскую диссертацию по теме "Формирование государственности на постъюгославском пространстве: внутренние и внешние факторы". Известный ученый и публицист, автор нескольких монографий, более 200 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Сфера научных интересов: политические процессы в России, на постсоветском пространстве и Балканах; конфликты с этнополитической составляющей; современные технологии политических переворотов. Персональная страничка Елены Пономаревой в Телеграмм-канале: whitefilin (Белый Филин).