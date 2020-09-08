Новости

Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила рекордные 881 тыс. га 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии 01:35
Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон" 00:49
Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи 00:32
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 07.09.2020
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 07.09.2020
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 07.09.2020
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 07.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 07.09.2020
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 07.09.2020
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 03:01
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Трамп рассматривает кандидатуру министра по делам ветеранов на пост главы Пентагона. В случае увольнения министра обороны Марка Эспера его должность может занять Роберт Уилки, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Фото: AP
Состоятся ли дебаты Трампа и Байдена

"Трамп встречался с Уилки с целью обсудить возможное назначение его на пост главы Минобороны. При этом перестановка в руководстве оборонного ведомства вряд ли произойдет до намеченных на третье ноября президентских выборов", - цитирует источник ТАСС.

Отмечается также, что Дональд Трамп рассматривал еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. Ранее телеканал сообщал о намерении президента США отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, начавшихся в стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Однако позже Белый дом проинформировал, что шеф Пентагона не лишался доверия Дональда Трампа.

В мире В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом