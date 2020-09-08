СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона

Трамп рассматривает кандидатуру министра по делам ветеранов на пост главы Пентагона. В случае увольнения министра обороны Марка Эспера его должность может занять Роберт Уилки, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

"Трамп встречался с Уилки с целью обсудить возможное назначение его на пост главы Минобороны. При этом перестановка в руководстве оборонного ведомства вряд ли произойдет до намеченных на третье ноября президентских выборов", - цитирует источник ТАСС.

Отмечается также, что Дональд Трамп рассматривал еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. Ранее телеканал сообщал о намерении президента США отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, начавшихся в стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Однако позже Белый дом проинформировал, что шеф Пентагона не лишался доверия Дональда Трампа.