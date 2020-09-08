Volkswagen Tiguan X: премьера состоялась, в продаже - к концу года

Совместное предприятие SAIC Volkswagen провело премьеру купеобразной версии Tiguan. Новинка актуальна только для Китая, где продажи планируют начать к концу 2020 года.

Tiguan X создан на базе лонг-версии Tiguan L, который на европейском рынке представлен под именем Tiguan Allspace. Спереди новинка отличается от донорской модели фарами, решёткой радиатора, формой воздухозаборника и полностью перекроенной кормовой частью.

В интерьере Tiguan X никаких отличий от Tiguan L нет. В топовых версиях исполнения кросс-купе оснащён виртуальной комбинацией приборов и мультимедиа с тачскрином 9.2 дюйма.

Tiguan X будет представлен в двух вариантах: 380TSI и 330TSI. Их мощность составляет 220 и 186 л.с. соответственно. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Система полного привода предусмотрена только для версии 380TSI.

Основными конкурентами Volkswagen Tiguan X в Китае станут Volkswagen Tayron X (детище СП FAW-Volkswagen), Skoda Kodiaq GT, Wey VV7 GT. Предварительная цена - 250 000 юаней (2,76 млн рублей).

Фото: www.autohome.com.cn