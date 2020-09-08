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Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва

Новости
    08.09.2020, 19:51
Текст:   Олег Усков

Немногим позже первого коварно слитого тизера новой "Дюны" в Сети появился еще один - ползуче-помпезный. Это - тизер полноценного трейлера, который ждать уже все извелись. Его наконец-то нам покажут завтра.

45-секундный ролик, инкрустированный наступательной симфонической музыкой вечного Ханса Циммера, размещен в Twitter. В комментариях - буря иллюстрированного ликования.

Напомним баланс сил. Тимоти Шаламе - в роли Пола Артейдеса, Оскар Айзек - в роли его отца, Лето Атрейдеса, Джош Бролин сыграл Гурни Халлека, Джейсон Момоа - оружейника Дункана Айдахо, у Стеллана Скарсгорда роль барона Владимира Харконнена, а у Дэйва Батисты - "Зверя" Раббана, племянника барона. Плюс Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Премьера - 17 декабря.

Ранее режиссер признался, что у фильма есть проблемы.

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