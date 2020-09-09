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09.09.2020 13:21
Рубрика: Спорт

Федун заявил, что Кокорин не уйдет из "Спартака" в "Рому"

Текст: Максим Домчев

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг скорый переход нападающего его команды Александра Кокорина в итальянскую "Рому", назвав данную информацию слухами.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным

На вопрос "Спорт-Экспресса" о шансах на уход 29-летнего форварда в римский клуб он ответил: "Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла".

На этой неделе в Италии в очередной раз сообщили об интересе "Ромы" к Кокорину. Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян отметил, что предложение может быть сделано в ближайшие дни. Итальянский телеканал Sky Sport даже назвал сумму, за которую "Спартак" отпустит своего игрока, - шесть миллионов евро.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" чуть более месяца назад как свободный агент. До этого нападающий принадлежал санкт-петербургскмоу "Зениту", но последние полгода провел на правах аренды в "Сочи".

Пока Кокорин из-за повреждения не провел за "Спартак" ни одного матча.

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