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09.09.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Infiniti анонсировала премьеру предвестника нового QX60

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Премиальный бренд Nissan опубликовал тизер концепта нового QX60. Премьера состоится 24 сентября 2020 года в Йокогаме, Япония.

Концепт, являющийся прообразом нового поколения модели Infiniti, традиционно получил к названию приставку Monograph. На тизере компания показала только светодиодные "реснички" дневных ходовых огней, уточнив вместе с тем, что готовящийся к премьере автомобиль не будет доступен к покупке.

Нынешнее поколение Infiniti QX60 дебютировало в 2016 году. В России модель представлена с 3.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 283 л.с., вариатором и системой полного привода. Цена - от 3 435 000 рублей (за машину 2019 года выпуска с учётом скидки по трейд-ин).

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#Infiniti