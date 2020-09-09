Infiniti анонсировала премьеру предвестника нового QX60

Премиальный бренд Nissan опубликовал тизер концепта нового QX60. Премьера состоится 24 сентября 2020 года в Йокогаме, Япония.

Концепт, являющийся прообразом нового поколения модели Infiniti, традиционно получил к названию приставку Monograph. На тизере компания показала только светодиодные "реснички" дневных ходовых огней, уточнив вместе с тем, что готовящийся к премьере автомобиль не будет доступен к покупке.

Нынешнее поколение Infiniti QX60 дебютировало в 2016 году. В России модель представлена с 3.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 283 л.с., вариатором и системой полного привода. Цена - от 3 435 000 рублей (за машину 2019 года выпуска с учётом скидки по трейд-ин).