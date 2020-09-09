Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 8 сентября 2020 года № 143 "О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

Учитывая постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 20.08.2020 № 29 "О признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 05.04.2020 № 9", от 08.09.2020 № 31 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 11.04.2020 № 11 "О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг) следующие изменения:

1.1. Пункты 4, 8 исключить.

1.2. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

"обеспечить размещение на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах.".

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 № 55-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 № 53-рг" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2020 № 57-рг, от 17.08.2020 № 133-рг) изменения, исключив подпункты 6.1 и 6.3.

3. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг, от 18.05.2020 № 67-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2020 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 02.07.2020 № 103-рг) изменение, дополнив пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить:

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) не только персоналом транспортных средств общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси (автобусов, трамваев, троллейбусов, маршрутных такси и т.п.), но и пассажирами этих транспортных средств;

в случае отказа пассажира от соблюдения масочного режима (использования средств индивидуальной защиты органов дыхания) осуществление персоналом транспортного средства следующих мероприятий:

устное предупреждение о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в соответствии с пунктом 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

приостановление движения транспортного средства с целью вызова должностных лиц, уполномоченных на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 № 78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 23.06.2020 № 96-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 17.08.2020 № 133-р) следующие изменения:

4.1. В абзаце тринадцатом подпункта 2.5.1, абзаце десятом подпункта 2.5.2, абзаце втором подпункта 2.5.3 слово "медицинскими" исключить.

4.2. В абзаце четырнадцатом подпункта 2.5.1, абзаце третьем подпункта 2.5.3 слово "медицинских" исключить.

5. Внести в абзац девятый подпункта 2.3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 02.09.2020 № 141-рг) изменение, исключив слово "медицинскими".

6. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020 № 136-рг "О снятии отдельных ограничений" следующие изменения:

в абзаце тринадцатом слово "медицинскими" исключить;

в абзаце пятнадцатом слово "медицинских" исключить.

7. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2020 № 139-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельного ограничения, внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" следующие изменения:

в абзаце тринадцатом слово "медицинскими" исключить;

в абзаце пятнадцатом слово "медицинских" исключить.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







