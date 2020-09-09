Наследник Defender от миллиардера собрал более 17 тысяч предзаказов

На Конкурсе элегантности в Лондоне компания Ineos Automotive, основанная нефтехимическим британским магнатом Джимом Рэтклиффом для создания и выпуска наследника культового Land Rover Defender, провела первую публичную презентацию внедорожника Grenadier. Оказалось, у модели уже тысячи фанатов.

Как сообщает Autocar, Ineos Automotive приняла более 17 тысяч заявок на покупку Ineos Grenadier.

"Результат превзошёл все наши ожидания, поэтому нам пришлось поставить новую цель, - заявил на премьере коммерческий директор компании Марк Теннант. - Мы понимаем, сколько работы предстоит осуществить, чтобы люди были готовы купить наш внедорожник без колебаний и, разумеется, осознаём, что реальными покупателями машины станут не все из тех, кто изъявил желание приобрести её на данный момент".

"Что касается продаж, то мы сделаем несколько объявлений в ближайшее время", - добавил представитель компании. По словам Теннанта, проект выйдет в прибыль, если в год будет продаваться 25-30 тысяч Ineos Grenadier.

На Конкурсе Элегантности Ineos Grenadier позировал в строю икон бездорожья: Mercedes-Benz G-Wagen 1988 года, Toyota Land Cruiser FJ40 родом из 80-х, Willys Jeep 1944 года и Land Rover Series 1.

"Когда проект только начинался, в нашей студии появились эти внедорожники - мы хотели изучить их и понять, какие аспекты сделали их легендами. И это непередаваемо - видеть нашу модель среди этих машин", - сказал дизайнер Ineos Automotive Тоби Экьюер.

Премьера Ineos Grenadier состоялась в июле 2020 года. Это рамный внедорожник с неразрезными мостами, который будет комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями BMW. Старт продаж автомобиля запланирован на конец 2021 года. Начальная цена на пятидверный внедорожник - примерно 40 000 фунтов стерлингов. В дальнейшем семейство Grenadier будет расширено за счёт появления в гамме пикапа и короткобазной трёхдверной версии.

Компания Jaguar Land Rover подала иск, требуя запретить выпуск Ineos Grenadier, но суд встал на сторону Джима Рэтклиффа.