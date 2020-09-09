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09.09.2020 16:41
Рубрика: Легковые авто

Новая версия Lada 4x4. Сборка началась

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В июле нынешнего года сообщалось о том, что АвтоВАЗ выпустит Lada 4x4 с приставкой Black.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Дребезжание ушло. Lada Largus стал тише

Как пишет AvtoVAZ News, 9 сентября с линии сборки Lada 4х4 сошло десять экземпляров Lada 4х4 Urban в спецверсии Black. Автомобили изготовлены как в трёх-, так и в пятидверном исполнении.

Легендарная вазовская модель в лимитированной серии получила чёрную окраску кузова, такие же литые колёсные диски, потолок, поручни, противосолнечные козырьки, блок системы "ЭРА-Глонасс". Помимо этого, на передних крыльях наклеены шильдики Black, на спинках передних кресел вышита надпись с названием спецверсии.

Напомним, внедорожник оснащается 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра и пятиступенчатой "механикой", а также постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включением понижающего ряда. Сегодня цены на 3-дверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 572 900 до 648 900 рублей. 5-дверный вариант стоит от 615 900 до 691 900 рублей.

К слову, осенью должны стартовать продажи Xray Cross Black. Автомобиль отличают чёрные колёсные диски, крыша, наружные зеркала. Интерьер спецверсии полностью отделан чёрным цветом.

#Lada