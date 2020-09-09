Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Глава белорусского правительства, который еще на прошлой неделе сделал прививку российской вакцины от COVID-19, подтвердил во время рабочей поездки в Витебскую область, что его состояние здоровья после 3 сентября не изменилось. Об этом он сообщил в среду во время посещения Орши, информирует БЕЛТА.

"Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться", - сказал Роман Головченко, уточнив, что в в настоящее время идет плотный переговорный процесс по поводу массового использования российской вакцины.

Минздрав республики, пояснил он, "подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен быть завершен. Вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством и после этого начнется ее использование".

Правда, Головченко дал понять, говорить пока о конкретных сроках пока преждевременно. "Тем более мы планируем частично локализовать ее конечное производство (скорее всего, речь идет о фасовке), чтобы удешевить стоимость препарата", - добавил он.