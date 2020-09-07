В мире
07.09.2020 19:05
Текст: Юрий Когалов

Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко привился от COVID-19. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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По словам пресс-секретаря премьера Александры Исаевой, Головченко испытал на себе российскую вакцину от коронавируса в минувший четверг. В настоящее время он себя чувствует отлично. "Был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, все хорошо", - отметила Исаева.

Отмечается, что о планах Головченко привиться от коронавируса стало известно во время визита на прошлой неделе в Минск главы правительства РФ Михаила Мишустина. Договоренность о том, что Беларусь станет одной из первых стран, куда будет поставлена российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, была достигнута ранее на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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