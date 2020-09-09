Побольше узнать о соседях, погрузиться в историю нашей страны и понять, что путешествовать по России гораздо лучше, чем лениво лежать на берегу моря, - вот какие задачи поставили перед собой Пермский край и Республика Татарстан.

Для этого нужно сделать очень многое, но первый шаг - это преодоление информационного вакуума, поскольку развитие местного туризма постоянно спотыкается о банальное "А что я там не видел?" На самом деле - очень многое.

Задачу развития межрегионального туризма можно решить исключительно сообща, полагает посетивший Прикамье председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов. Он поделился с "Российской газетой" своим видением ситуации и рассказал об уникальных турпродуктах, которые уже сегодня доступны путешественникам.

Сергей Евгеньевич, что получилось посмотреть в Перми и как вы оцениваете туристический потенциал Прикамья?

Сергей Иванов: Последний раз я посетил Пермь лет 20 назад. Конечно же, разница очень велика. Мы прогулялись по городу, а потом съездили в Кунгурскую ледяную пещеру. Это очень круто. Я как-то раз спускался в пещеру Зевса на Крите - она просто предбанник к Кунгурской ледяной.

Что насчет потенциала и перспектив. Понятно, что есть прямые турпотоки: мы к вам, вы к нам. Ресурс огромный, но, мне кажется, мы недорабатываем. Мы должны чаще ездить, и не обязательно к морю. Но для этого нужна информация: за чем ехать. А то как бывает: один раз съездил, галочку поставил, и все. А если узнаешь про новые объекты, естественно, возникает желание их посмотреть. До людей нужно качественно донести эту информацию.

Поэтому первая задача - выстроить прямые каналы, рассказать про достопримечательности и события. Вот я знал, что у вас есть Кунгурская пещера. И все. Я даже считал, что сплавы по Чусовой проводятся в Свердловской области, а они, оказывается, здесь.

Какие дальнейшие шаги следует предпринять, чтобы эффективно развить внутренний туризм между регионами?

Сергей Иванов: Я полагаю, есть необходимость у туроператоров установить более плотный контакт. Они должны работать вместе, знать продукты, знать, что предложить путешественникам. Кроме того, нужно поменять отношение к туризму с финансовой точки зрения.

Сейчас позиция такова: какой доход новый проект, в который мы инвестируем, принесет в бюджет региона? Но ведь не всегда можно сразу показать экономический эффект. И не всегда он находится внутри этого проекта. Бывает, что какой-то объект туризма убыточен, но за кадром: люди приехали, живут в гостинице, покупают сувениры, едят в ресторанах, развлекаются. То есть доход в бюджет будет больше, чем убыток.

Что республиканский комитет по туризму может предложить пермякам, почему нужно ехать в Казань?

Сергей Иванов: У нас разработана и действует программа 2+1. Ее цель - привлечь в республику туристов из других регионов. Так, при бронировании двух ночей в отеле подряд третью ночь путешественникам подарят. Еще один бонус этой акции - бесплатное размещение детей до 12 лет с предоставлением места, а также питания в соответствии с оплаченным тарифом взрослого гостя. На сегодня в программе участвует уже 24 гостиницы в Казани. Кроме того, в нее включена бесплатная двухчасовая экскурсия по историческому центру.

Другое предложение - это 25-процентная скидка в кафе и ресторанах республиканской столицы. Для того чтобы воспользоваться данной акцией, необходимо назвать кодовую фразу "Татарстан1001Удовольствие" и выбрать один из трех вариантов - скачать мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass, отправить письмо на сайте Visit Tatarstan и получить в ответ ваучер либо предъявить электронный ключ от отеля. В акции на данный момент участвуют 33 кафе и ресторана Казани.

Тур "1001 удовольствие" рассчитан на гостей, которые уже были в столице республики и на близлежащих к ней объектах, и позволяет им открыть для себя новые уголки Татарстана. На сегодня в нее включены восемь муниципальных образований - это Камское Устье, Чистополь, Великий Болгар, Елабуга, Мамадыш, Рыбная Слобода, Богатые Сабы, Кукмор. Все направления - это двухдневное путешествие и предлагаются по одинаковой цене из расчета 2,2 тысячи рублей на человека. В эту сумму включены проживание в местной гостинице в течение двух дней, включая ночевку, а также завтрак, два обеда и экскурсионные программы.

Прямая речь

Юлия Ветошкина, руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края:

- Сегодня внутренний туризм активно развивается, поэтому именно межрегиональное сотрудничество становится приоритетным для края. Мы готовы встретить туристов из других территорий, а пермякам рассказать о самых интересных путешествиях по России. Одним из важных шагов в этом направлении стало подписание соглашение между Ростуризмом, федеральным туроператором "TUI Россия", Пермским краем, республиками Татарстан и Марий Эл, Кировской, Нижегородской и Самарской областями о развитии проекта "Великий Волжский путь". Я уверена, что этот бренд станет известен и любим многими путешественниками. Для этого совместно с другими участниками проекта мы будем продвигать его внутри России и за рубежом. Отмечу, что уже сегодня на базе данного маршрута создаются совместные туристические продукты. В дальнейшем планируется расширение тематических предложений туроператоров в части культурно-познавательного, детского, экологического и делового туризма. Мы присоединились к программе взаимного продвижения туристического потенциала регионов ПФО "В гости к соседям", инициатором которой выступил Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. С Сергеем Ивановым мы обсудили дальнейшие возможности межрегионального сотрудничества, нашли точки пересечения интересов и направления туризма, которые любимы и пермяками, и татарстанцами: событийный, активный и экологический туризм, гастротуризм.

Куда поехать

Главная достопримечательность, визитка Татарстана - это Казанский кремль, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Белокаменная крепость, возвышающаяся в центре города, повидала за свою многовековую историю всякое: штурм войск Ивана Грозного, восстание Пугачева, Гражданскую войну.

Непременно стоит побывать в Старо-Татарской слободе, расположившейся на берегу озера Кабан. По преданию, в него сбросили все ханские сокровища, когда стало ясно, что Казань падет под натиском войск Ивана Грозного. В этом месте особенно ощущается национальный колорит: старинные купеческие домики, миниатюрные мечети. В слободе можно посетить Музей чака-чака.

Остров-град Свияжск - одна из туристических жемчужин Татарстана. Остров площадью километр на 600 метров расположен на слиянии трех рек: Волги, Свияги и Щуки. На этой крохотной территории сконцентрировано более 10 памятников и шесть музеев. Сами себе экспозиция - свияжские коты. Сколько их, точно никто не знает, но наверняка не меньше, чем людей, а население острова около 250 человек. Здесь всерьез подумывают построить Кошкин дом.

Побратим Свияжска - древний город Болгар - место, где предки татар волжские булгары приняли в X веке ислам. Ехать туда придется часа три, но время того стоит. На территории древнего городища, некогда бывшего даже ставкой хана Батыя, много средневековых памятников. Здесь же находится самый большой печатный Коран в мире. Его размеры полтора на два метра, а вес 800 килограммов.