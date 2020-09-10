Chery привезла в Россию соперника Sportage и Tiguan. Названы цены

Продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Prо стартовали в России. Автомобиль вывели на рынок по цене от 1 479 900 рублей.

Напомним, Chery Tiggo 7 Prо - обновленная "семерка", которая продается в РФ с прошлого года. Однако изменения, которые внесли китайцы при рестайлинге таковы, что модель действительно преобразилась и внешне, и технически. Pro выглядит солиднее и современнее за счет новой радиаторной решетки в стиле "Солнечная галактика", узких светодиодных фар, декоративных блоков с противотуманками по обе стороны бампера. Сбоку дизайнеры успешно поиграли с изломом подоконной линии и скрытой задней стойкой, а сзади соединили фонари светодиодной трубкой в стиле Tiggo 8.

Кроме того, новинка крупнее. Ее габаритные размеры - 4500/1842/1705 мм, то есть Pro на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше, чем у "обычного" Tiggo 7. Ну и, наконец, интерьер у 7 Pro выглядит даже премиальнее, чем у "восьмерки".

Поэтому неудивительно, что среди соперников автомобиля в самой компании назвали Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Уточнив, что "китаец" отличается "от моделей-конкурентов в сопоставимых комплектациях по стоимости более широким списком оснащения, входящим изначально в основу комплектации".

Уже в базовой версии у кроссовера - Luxury - кроссовер получил полностью светодиодная оптика, 17-дюймовые литые диски, круиз-контроль, электронный тормоз с Autohold. Предусмотрен бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой. В "зимний" пакет вошли обогрев передних сидений и боковых зеркал. За климат отвечает электрический кондиционер.

Руль регулируется по вылету и наклону, передние сиденья - в 6 и 4 направлениях соответственно. Центральные подлокотники расположены и спереди, и сзади. Доступны камера заднего вида, датчик света и функция Follow me home. Кроме того, предложен богатый список различных систем помощи при вождении и торможении. Стоит такой автомобиль 1 479 900 рублей без учета скидок по маркетинговым акциям, достигающим 160 тысяч.

В комплектации Elite диски становятся 18-дюймовыми, зеркала складываются, багажник открывается без помощи рук, а водительское кресло регулируется кнопкой. Спереди добавляются боковые подушки безопасности. В салоне есть атмосферная подсветка, два дополнительных динамика. Сиденья обиты кожей.

"Зимний" пакет дополнен обогревами переднего стекла, форсунок, руля и задних сидений. Вместо кондиционера работает двухзонный климат-контроль. У задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-разъем. Цена машины в таком исполнении - 1 549 900 рублей.

В топовой версии Prestige автомобиль имеет панорамную крышу, шторки безопасности, солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал, отдельные потолочные светодиодные светильники для второго ряда, систему кругового обзора, датчик дождя, электрорегулировки передних сидений и беспроводную зарядку. Купить такой кроссовер можно за 1 649 900 рублей.

Все кроссоверы получили полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. Привод - только передний, и это, если судить по первым комментариям в соцсетях, единственное, что изначально огорчило тех, кто следит за новинками марки. Остальные нюансы выяснятся в ходе клиентских тест-драйвов.