В Приморье семьям погибших во время тайфуна выплатят по 300 тысяч рублей

Семьи погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморском крае получат по 300 тысяч рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что власти края приняли постановление об оказании финансовой помощи.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших. Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям-инвалидам, а также детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений.

Напомним, что тайфун "Майсак", который обрушился на Приморье 3 сентября, принес с собой ураганный ветер, достигавший 40 метров в секунду. Такого в крае не было более 50 лет. Во время тайфуна погибли три человека. Один в Шкотовском районе - на него упало дерево. Еще двое - в Хасанском. Они были членами экипажа плавучего крана, который выбросило на отмель. Кроме того, по данным регионального минздрава, 55 человек обратились к врачам с различными травмами.