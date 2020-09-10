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Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт

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    10.09.2020, 16:27
Текст:   Олег Усков
Фото: видеосервис START Фото: видеосервис START
Фото: видеосервис START

Замечательный актер Александр Робак сыграет главную роль в военной драме "Пальмира", постановкой которой займется лауреат Берлинского МКФ Андрей Кравчук, режиссер резонанской исторической драмы "Союз Спасения", "Викинга" и "Адмирала".

Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
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Об этом сообщает "Кино-театр.ру", уточняя: проект, продюсером которого стал Алексей Учитель, был представлен на питчинге Фонда кино.

"Пальмира" расскажет о событиях мая 2016 года, когда российские саперы отряда разминирования готовили сирийскую Пальмиру к проведению концерта Симфонического оркестра Мариинского театра.

Помимо Александра Рэмовича Робака, известного сериалами "Домашний арест", "Шторм", "Окаянные дни", в фильме задействованы Павел Чинарев (невропатолог Руслан из "Доктора Рихтера") и Александр Метелкин, снимавшийся в "Союзе Спасения".

Сценарист - Ариф Алиев ("Кавказский пленник", "Монгол", "1612", "Новая Земля").

Работа над картиной идет при поддержке Министерством обороны России. Бюджет масштабной ленты - шестьсот миллионов рублей.

Премьера запланирован на 2022 год.

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