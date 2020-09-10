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10.09.2020 16:22
Рубрика: Происшествия

СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения 600 млн рублей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет разыскивает еще несколько человек, причастных к многомиллионному мошенничеству с бюджетными деньгами, которые были выделены "Российскому энергетическому агентству" Минэнерго России.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, на этот момент обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено бывшему директору ФГБУ "РЭА" Анатолию Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Началом преступления следствие считает 2014 год. В том году был заключен государственный контракт на сумму более 600 миллионов рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. А в 2016 году были подписаны акты выполненных работ, на основании которых эти 600 миллионов рублей были перечислены IT-компании "Ланит".

По версии следствия, работы были выполнены не полностью, а деньги украдены.

Светлана Петренко объясняет, что исходя из материалов уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.

Узнав, что по уголовному делу, которое расследовалось несколько месяцев в подразделении органов внутренних дел, но затем было передано в Следственный комитет России, начались активные следственные действия, Тихонов попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы. Однако в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России он и другие фигуранты были задержаны, говорит представитель ведомства.

Следствие, кроме названных фигурантов, ищет "и других лиц, причастных к многомиллионному мошенничеству". Сам Тихонов останется под стражей до октября, но вину он не признает.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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