Emirates возобновит рейсы из Дубая в Москву

Авиакомпания Emirates с 11 сентября возобновляет регулярные рейсы из Дубая в Москву. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Самолеты из ОАЭ примет аэропорт "Домодедово".

"Благодаря возобновлению полетов в Москву маршрутная сеть авиакомпании значительно расширится, открывая новые направления для путешественников из России", - со ссылкой на сообщение перевозчика пишет "Интерфакс".

Напомним, авиасообщение с Дубаем было приостановлено на фоне пандемии коронавируса. С первого августа Россия вновь начала международные полеты. Рейсы отправились в Анкару, Стамбул и Великобританию. Список доступных для путешествий и отдыха направлений постоянно увеличивается. Так на этой неделе возобновились полеты из России в Египет. С десятого сентября самолеты "Аэрофлота" вновь доставляют туристов на Мальдивы. А начиная с сегодняшнего дня, 11 сентября, эта российская авиакомпания будет летать и в Дубай.