Netflix готовит сиквел "Птичьего короба"

У постапокалиптического фильма ужасов Сюзанны Бир "Птичий короб" появится продолжение, сообщает We Got This Covered.

"Птичий короб" с Сандрой Буллок, Джоном Малковичем, Томом Холландером и Сарой Полсон вышел на Netflix в 2018-м. Он основан на одноимённом романе Джоша Малермана.

В июне текущего года свет увидела новая книга Малермана, расширяющая вселенную, - "Мэлори". На вопрос о том, будет ли второй фильм, который также создаётся на Netflix, экранизацией этого романа, писатель ответил, что, к сожалению, не может распространяться о проекте.

"Работа идёт, есть странности, но я в деле", - лаконично добавил он.

Первая лента получила смешанные отзывы критиков, но сейчас является второй по популярности среди полнометражек Netflix - после "Тайлера Рейка".

Наша рецензия на "Птичий короб" - здесь.