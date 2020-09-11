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11.09.2020 08:59
Рубрика: Происшествия

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Текст: Анна Бондаренко

Примгидромет распространил штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на регион циклоном. Ожидается, что он принесет сильные дожди, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

Осадки пойдут днем 13, ночью и утром 14 сентября на юге края. Их общее количество может составить 40-60 процентов месячной нормы. Во Владивостоке усилится ветер - до 15-22 метров в секунду, в Заливе Петра Великого поднимутся волны высотой 2,5-4 метра, на побережье не исключен подъем уровня моря, близкий к критическому.

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Дожди приведут к подъему рек в южных и юго-восточных районах Приморья, и, как следствие, формированию новой волны паводка. Самые опасные в этом отношении районы - Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Михайловский, Анучинский, Чугуевский.

Напомним, что в начале сентября край пережил удар двух сильных тайфунов - "Майсак" и "Хайшен". Из-за выпавших осадков были размыты дороги, подтоплены территории, сильный ветер стал причиной многочисленных аварий на линиях электропередачи. Режим ЧС муниципального характера был введен в Уссурийском и Партизанском городских округах, а также в Партизанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском, Хасанском и Ханкайском районах. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

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