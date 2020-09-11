Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован

При ликвидации накопленного экологического вреда на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирское реализован первый комплекс необходимых мер по устранению загрязнения. Об этом сообщила зампред правительства России Виктория Абрамченко по итогам заседания межведомственной рабочей группы, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

На площадке работают одновременно специалисты Минобороны, МЧС и Росатома. Виктория Абрамченко особенно отметила слаженность их действий и четкое взаимодействие служащих разных ведомств. На этой недели были вскрыты первые четыре аварийные емкости, содержащие отходы I и II классов. Теперь предстоит провести их перезатаривание. Кроме того, проведены работы по дополнительной герметизации емкостей для предотвращения выбросов опасных веществ.

"Завершается подготовка необходимого оборудования для ликвидации первых двух скважин глубинного захоронения отходов, - сообщили в пресс-службе. - В полном объеме выполнены работы по подготовке основания площадки для установки защитной противофильтрационной завесы вдоль берега реки Ангары, завершается устройство подъездной дороги на площадку".

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин выделил на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском 434,8 млн рублей.