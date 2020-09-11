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11.09.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

При ликвидации накопленного экологического вреда на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирское реализован первый комплекс необходимых мер по устранению загрязнения. Об этом сообщила зампред правительства России Виктория Абрамченко по итогам заседания межведомственной рабочей группы, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Виктория Абрамченко рассказала об экстренных работах в Усолье-Сибирском

На площадке работают одновременно специалисты Минобороны, МЧС и Росатома. Виктория Абрамченко особенно отметила слаженность их действий и четкое взаимодействие служащих разных ведомств. На этой недели были вскрыты первые четыре аварийные емкости, содержащие отходы I и II классов. Теперь предстоит провести их перезатаривание. Кроме того, проведены работы по дополнительной герметизации емкостей для предотвращения выбросов опасных веществ.

"Завершается подготовка необходимого оборудования для ликвидации первых двух скважин глубинного захоронения отходов, - сообщили в пресс-службе. - В полном объеме выполнены работы по подготовке основания площадки для установки защитной противофильтрационной завесы вдоль берега реки Ангары, завершается устройство подъездной дороги на площадку".

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин выделил на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском 434,8 млн рублей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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