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11.09.2020 20:11
Рубрика: Власть

В России завершился первый день голосования на региональных выборах

Текст: Галина Мисливская
Во всех регионах, где проходит трехдневное голосование, закрылись избирательные участки. Это 41 субъект федерации, где с 11 по 13 сентября выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний.

По данным Центризбиркома и наблюдателей, голосование проходило спокойно, без существенных нарушений. В Роспотребназдоре также отметили, что все санитарные требования к организации процесса соблюдаются.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Участковые комиссии после закрытия помещений для голосования соберут данные по явке избирателей, а заполненные бюллетени из всех ящиков - не считая! - упакуют в сейф-пакеты, где они будут храниться до вечера 13 сентября, когда начнется общий подсчет голосов.

Это новая процедура, которую Центризбирком разработал специально для многодневного голосования. Сейф-пакеты имеют несколько степеней защиты - индивидуальный номер, специальную линию склейки, а также микротекст, который проступает при попытке надорвать пакет сбоку.

На каждый сейф-пакет составляется акт, который запечатывают вместе с бюллетенями.

Наблюдатели имеют право получить его копию, чтобы перед началом подсчета голосов сверить номера и прочие данные. Пакеты должны храниться в сейфах или другом защищенном месте в помещении для голосования. Причем так, чтобы это место попадало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Голосование возобновится в 08:00 субботы по местному времени. А до того момента помещения участков будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

Но есть в России два участка, которых все эти правила не касаются. Это виртуальные участки, на которых голосуют через интернет избиратели 110-го Сеймского одномандатного округа в Курской области и 194-го Ярославского одномандатного округа. Здесь проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) могут получить свой бюллетень в любое время для и ночи. Система работает непрерывно в течение 60 часов - с 08:00 11 сентября до 20:00 13 сентября. Впрочем, большинство из более чес 30 тысяч онлайн-избирателей воспользовались правом голоса в первый день. По данным на 20.00 11 сентября явка в Ярославской области составила 67,34%, а в Курской - 71,24%.

Единственное, чего не могут сделать участники ДЭГ, это вернуться на свои участки по месту жительства. Они исключены из списков во избежание попыток двойного голосования.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Напомним, Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы. Выборы проходят в 83 регионах, всего - более 9 тысяч кампаний.

По итогам Единого дня голосования планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов. За ходом процесса следят 237 тысяч наблюдателей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Восточная Сибирь УрФО Курганская область ЦФО Ярославская область ПФО Пензенская область ПФО Татарстан ЮФО Севастополь Единый день голосования-2020

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