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12.09.2020 20:30
Рубрика: Власть

На Урале День танкиста собрал десятки тысяч человек

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
С небывалым масштабом отметили в Свердловской области День танкиста, приуроченный к 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения. В Нижнем Тагиле состоялся парад военной техники, который вместе с горожанами наблюдали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и глава региона Евгений Куйвашев. На полигоне под Екатеринбургом участниками и гостями "танкового действа" стали, по оценкам наблюдателей Центрального военного округа, свыше 30 тысяч человек.

В Нижнем Тагиле танк Т-14 "Армата", о котором теперь наслышан весь мир, проехался по центральной улице в составе боевых машин прошлых десятилетий, начиная с Т-60 образца 1941 года и легендарного Т-34.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
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А в столице Среднего Урала с "Арматой" могли вплотную познакомиться все желающие. Этот танк стал был одним из самых привлекательных экспонатов на полевой выставке современной и исторической военной техники.

Самым же зрелищным стал бой с участием танковых, мотострелковых, инженерно-саперных и разведывательных подразделений, самолетов и вертолетов. Зрителей восхитил маневр трех 40-тонных Т-72-Б3М: разогнавшись, они синхронно прыгнули с трамплина и в воздухе выстрелили из 125-миллиметровых пушек.

Сотни человек побывали внутри бронированных машин. Многим посчастливилось проехать на их борту. Ветеранам-танкистам организаторы праздника предоставили возможность промчаться по полуторакилометровой трассе в качестве командира танка или наводчика-оператора.

В годы Великой Отечественной массовое производство танков, без которых одолеть врага не удалось бы, было в кратчайшие сроки развернуто на Среднем и Южном Урале.

- Именно здесь создали знаменитую "тридцатьчетверку", именно здесь был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, получивший боевое крещение на Курской дуге и прошедший с боями до Праги, - подчеркнул командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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А вот что сказал зампред правительства РФ Юрий Борисов Юрий Борисов:

- За все годы в Нижнем Тагиле выпущено более 100 тысяч боевых машин. Это абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Тагильские танки экспортировались и экспортируются в армии 77 стран мира, где их ценят за высокое качество и надежность. Сегодня в Нижнем Тагиле находится единственный в нашей стране танковый конвейер, здесь разработан самый перспективный, не имеющий аналогов в мире танк Т-14 на платформе "Армата". А уже хорошо зарекомендовавшие себя Т-72 и Т-90 проходят глубокую модернизацию, которая значительно повышает их характеристики и приводит к уровню самых современных образцов.

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