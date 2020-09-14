ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. В качестве покупателя была выбрана компания Oracle.

Такую информацию в воскресенье распространило агентство Reuters, ссылаясь на свой источник. По его данным, чтобы сделка состоялась китайской компании необходимо получить одобрение со стороны властей США и КНР. Корпорация Microsoft также проинформировала, что ByteDance отказалась продавать ей американское подразделение TikTok.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что ByteDance не намерена продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok. По данным источника издания, ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о своем решении, пишет ТАСС.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что американские компании должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения Вашингтона в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Ранее сообщалось, что ByteDance получила предложения о покупке американского подразделения TikTok от Oracle, Microsoft и Walmart. При этом основным претендентом на соцсеть эксперты называли Microsoft.