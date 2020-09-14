Новости

Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу 06:31
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области 05:55
Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области 05:52
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов 05:04
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска 04:47
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов 04:32
Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов 04:09
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 04:02
Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
Глава Краснодарского края набрал 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов 03:03
Врио главы Коми лидирует на досрочных выборах после обработки 35,26% протоколов 02:43
ЕР набирает 33,7% на выборах в Госсовет Коми после обработки 26% протоколов 02:31
Губернатор Смоленской области лидирует на выборах после обработки 51,2% протоколов 02:27
Сергей Ситников имеет все шансы остаться главой Костромской области 02:17
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 02:02
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края 02:02
Врио главы Севастополя продолжает лидировать после подсчета 42% протоколов 01:45
Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов 01:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 06:34
Рубрика: В мире

ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. В качестве покупателя была выбрана компания Oracle.

TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе

Такую информацию в воскресенье распространило агентство Reuters, ссылаясь на свой источник. По его данным, чтобы сделка состоялась китайской компании необходимо получить одобрение со стороны властей США и КНР. Корпорация Microsoft также проинформировала, что ByteDance отказалась продавать ей американское подразделение TikTok.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что ByteDance не намерена продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok. По данным источника издания, ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о своем решении, пишет ТАСС.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что американские компании должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения Вашингтона в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Ранее сообщалось, что ByteDance получила предложения о покупке американского подразделения TikTok от Oracle, Microsoft и Walmart. При этом основным претендентом на соцсеть эксперты называли Microsoft.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом