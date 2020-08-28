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28.08.2020 01:54
Рубрика: В мире

Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok

Фото: AP Photo / Ng Han Guan Фото: AP Photo / Ng Han Guan
Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Китайская фирма ByteDance поручила техническим специалистам TikTok подготовить план экстренных мероприятий на случай блокировки американского сегмента этой социальной сети. Об этом пишет Reuters. Сообщается, что компания уже прекратила найм работников на большинство вакансий на территории США.

Фото: iStock
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Китайская компания получила предложения о покупке американского подразделения TikTok от Oracle, Microsoft и Walmart. При этом основным претендентом на соцсеть эксперты называют Microsoft. Окончательные договоренности могут быть достигнуты в течение нескольких недель, сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории страны. Позже он заявил, что Microsoft должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям, уточняет ТАСС.

Тем временем, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете Politico заявил, что власти США не имеют предпочтений в отношении потенциального покупателя американского подразделения соцсети TikTok. Компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, ранее впервые раскрыла данные о количестве пользователей сервиса в США и в мире. Сообщается, что с января 2018 года американская аудитория пользователей этой соцсети выросла с 11 миллионов человек до 91-го в июне нынешнего года. При этом ежедневно в TikTok заходят 50 миллионов жителей США. В мире этим приложением пользуются 700 миллионов человек.

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