"Много захватывающих штук". Илон Маск заинтриговал любителей Tesla

22 сентября состоится Tesla Battery Day - на специальном мероприятии, которое анонсировал Илон Маск, будут продемонстрированы некие передовые технологии. Что это за технологии - пока секрет.

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Но СМИ считают, что одной из новинок может стать новая батарея (или это будет схема производства аккумуляторов). Также существует версия, что Tesla покажет версию Model S под названием Plaid (у этого электромобиля новая трехмоторной силовая установка).

Кроме того, не исключается, что дебютируют рестайлинговые Model S и Model X. Или же покажут новый образец суперкара Roadster, производство которого пока откладывается. В любом случае ждать осталось не так и уж и долго - через неделю мы все узнаем.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что у Tesla появился очень сильный конкурент. Речь идет о седане Lucid Air, который может проехать 832 км без подзарядки аккумулятора. Два электромотора Lucid Air - по одному на каждой оси - вкупе выдают 1080 л.с. мощности и позволят авто развить 96 км/ч с места за 2,5 с. В начале следующего года этот седан можно будет купить в США от 80 000 долларов (6 миллионов рублей) без учета льгот.