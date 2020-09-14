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14.09.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

"Много захватывающих штук". Илон Маск заинтриговал любителей Tesla

Текст: Юрий Зубко
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

22 сентября состоится Tesla Battery Day - на специальном мероприятии, которое анонсировал Илон Маск, будут продемонстрированы некие передовые технологии. Что это за технологии - пока секрет.

Фото: www.teslamotorsclub.com
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Но СМИ считают, что одной из новинок может стать новая батарея (или это будет схема производства аккумуляторов). Также существует версия, что Tesla покажет версию Model S под названием Plaid (у этого электромобиля новая трехмоторной силовая установка).

Кроме того, не исключается, что дебютируют рестайлинговые Model S и Model X. Или же покажут новый образец суперкара Roadster, производство которого пока откладывается. В любом случае ждать осталось не так и уж и долго - через неделю мы все узнаем.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что у Tesla появился очень сильный конкурент. Речь идет о седане Lucid Air, который может проехать 832 км без подзарядки аккумулятора. Два электромотора Lucid Air - по одному на каждой оси - вкупе выдают 1080 л.с. мощности и позволят авто развить 96 км/ч с места за 2,5 с. В начале следующего года этот седан можно будет купить в США от 80 000 долларов (6 миллионов рублей) без учета льгот.

#Tesla