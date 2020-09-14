Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили ситуацию вокруг "дела А.Навального", сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте, подчеркнув, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего нужно, чтобы германские специалисты передали в Россию биоматериалы, также требуется официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов и совместная работа с российскими врачами.

Было условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет, сообщили в Кремле.

Президенты также обменялись мнениями по Беларуси. Путин подтвердил принципиальную позицию Москвы о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти. Оба лидера заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога.

Рассмотрели и внутриукраинский конфликт. Была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей - безальтернативной основы урегулирования. Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти соглашения и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств.

Главы государств затронули также ливийскую проблематику, в частности подчеркнув необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению решений Берлинской конференции.