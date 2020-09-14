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14.09.2020 13:05
Рубрика: Культура

В Ярославской области подписали меморандум с Историческим музеем

Текст: Елена Юринская
В конце прошлой недели в "самом красивом селе России" - а именно так называют село Вятское Ярославской области его жители и туристы - состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между Историко-культурным комплексом "Вятское" и Государственным историческим музеем. Его подписали директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и генеральный директор комплекса "Вятское" им. Е.А. Анкудиновой Елена Шахова.
Фото: Елена Юринская Фото: Елена Юринская
Фото: Елена Юринская

Это реально действующее село, разрушенное в XX веке, стало местом творческого спасения, которое обеспечили создатели комплекса предприниматель Олег Жаров и директор Ярославского музея-заповедника Елена Анкудинова создали первый частный музей истории села, чей высокий уровень был отмечен Государственной премией. После ее смерти в 2015 году "Вятское" стало носить ее имя.

Фото: Сергей Николаев
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Находящееся на территории Некрасовского района Ярославской области, Вятское входит в мифологию и топографию некрасовской поэмы "Кому на Руси жить хорошо". В XIX и начале XX века по четвергам там проходила большая ярмарка, которую Некрасов и описал в своей поэме. Сегодня машинка Zinger, купленная дедом Жарова, является экспонатом одного их вятских музеев, Торгового дома Гороховых: ведь в Вятском было представительство компании.

На подписание соглашения приехали многочисленные гости, в частности - директор Некрасовского музея-заповедника в Карабихе Андрей Ивушкин. В год 200-летия великого русского поэта Вятское, как и Карабиха станет центром юбилейных торжеств. И это не случайно. Судя по всему, именно Вятское стало прототипом Кузьминского, села из поэмы "Кому на Руси жить хорошо". С 2014 года дважды в год проходят "Дни Некрасова в Вятском".

Но, конечно, не только имя Некрасова позволило музейному комплексу "Вятское" стать партнерами Государственного исторического музея. К началу позапрошлого века село быстро разбогатело. Способствовала этому не только ярмарка, но и отходничество населения на заработки в Санкт-Петербург и Москву. Самым знаменитым вятским крестьянином стал "небесный кровельщик" Петр Телушкин, считающийся основоположником российского промышленного альпинизма: он отремонтировал без лесов шпиль Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Разбогатев в столице, вятские крестьяне строили в Вятском богатые дома по образцам питерских особняков. Застройка велась фасад к фасаду, улицы мостили, а богатые купцы из бывших крестьян строили в Вятском богадельни, возвели библиотеку и школу. В начале XX века в селе были гостиницы, 3 постоялых двора, 7 трактиров, 4 пивных лавки и 26 лавок, где велась торговля мануфактурным, бакалейным, мучным и галантерейным товаром. Знаменитые вятские огурцы расходились по всей стране и даже подавались к царскому столу.

"Что такое история нашей страны? Это огромное количество Вятских. Таких конгломератов, которые создают ее благополучие. Ради этого и стоит подписывать такие соглашения", - сказал, подписав меморандум, Алексей Левыкин, - "Это наш первый опыт взаимодействия с частными музеями, профессиональная компетенция которых в настоящее время позволяет им быть полноправными участниками музейного сообщества. Тому подтверждение Историко-культурный комплекс "Вятское", ставший первопроходцем в частной музейной сфере на высоком профессиональном уровне. Более того, взаимодействие с регионами России является приоритетным направлением деятельности Государственного исторического музея". Кстати, в эти дни Исторический музей готовится к открытию своего филиала в Туле.

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Пройдясь по одиннадцати музеям Вятского, директор Государственного исторического музея предложил поддержку в области подготовки экскурсоводов. Кроме того, меморандум предполагает взаимный обмен музейными экспозициями, организацию и проведение конференций и круглых столов по проблемам истории, культуры и искусства, подготовку статей и сборников документов, развитие профессиональных связей специалистов. разработку и реализацию совместных проектов и научных исследований.

Приветствуя высокого гостя из Москвы, создатель "Вятского" Олег Жаров отметил, что сотрудничество с крупнейшим музеем страны начинается в год 600-летия села и 10-летия создания историко-культурного комплекса.

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