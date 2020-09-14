В Краснодаре после пожара в жилом доме возбудили дело

По факту крупного пожара в Музыкальном микрорайоне Краснодара, где ночью в воскресенье огонь уничтожил 64 квартиры в многоэтажном доме по улице Российской, возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, основанием стали результаты проверки, проведенной сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы главка.

- Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", - рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы ведомства Никита Гавриляк. - Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электропроводке одной из квартир загоревшегося дома. Над установлением точной причины продолжают работать специалисты испытательной пожарной лаборатории. С места очага возгорания ими взяты образцы, которые отправлены на исследование.

Как уже сообщалось, в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС РФ во главе с заместителем ведомства, генерал-полковником Ильей Денисовым. Комиссия должна оценить ситуацию и урегулировать вопросы, связанные с жизнеобеспечением пострадавших граждан. Они решаются совместно с органами власти.

Сегодня утром начались выплаты семьям, полностью потерявшим жилье. По информации пресс-службы мэрии, представители 15 семей на неотложные нужды получили по 10 тысяч рублей. Специалисты продолжают оценку причиненного ущерба.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался в ночь на воскресенье примерно в два часа. Площадь возгорания превысила четыре тысячи квадратных метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пламя потушили около восьми утра.

Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. Как рассказали в мэрии, в пострадавшем доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек.