СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом

32-летний российский актер и телеведущий Павел Прилучный, последние месяцы бывший в центре внимания главным образом в свете скандального развода с актрисой Агата Муцениеце, продолжил там успешно оставаться.

Как передает KP.RU, звезда "Мажора" пропустил в этом году "Кинотавр" - "из-за подозрения на COVID и переезда к актрисе из "Папиных дочек" Мирославе Карпович", своей новой любви.

"Павлу сейчас не до "Кинотавра". Он только что переехал в новый четырехтажный дом с бассейном", - изложил изданию близкий к Прилучному источник. Уточнив, что дом хоть и с бассейном, но "практически без мебели".

При этом аналитики полагают, что Павел дом этот "вряд ли купил", поскольку актер - "весь в кредитах". "Ему-то и за старый дом тяжело было платить... Дом и машины - за все еще надо гасить кредиты", - сообщается.

Как предположено, молодых пустил пожить в своем имении кто-то из друзей. Тогда как свой старый дом Прилучный "решил продать под влиянием Карпович, которой не нравится жить в особняке, где Павел был счастлив с Агатой и детьми".

Известно, что прежнее гнездышко "мажора" было куплено примерно за 180 миллионов рублей и по-прежнему находится в залоге - за него еще нужно выплатить почти семьдесят миллионов кредита.

Из-за переезда Карпович также пришлось отказаться от визита на "Кинотавр".

Кроме того, как доложил источник, из-за подозрения на COVID-19 Прилучный перенес съемки продолжения шоу "В клетке" - актер ждет результатов теста.

Ранее сообщалось, что бывшая жена отказалась сниматься с Прилучным во втором сезоне его криминального сериала из-за подозрительного крючкотворства.